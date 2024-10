Marcelo Bielsa hizo autocrítica tras derrota de Uruguay ante Perú y se refirió al caso Luis Suárez: “Mi autoridad quedó afectada”

El técnico reconoció que su autoridad se vio golpeada por las declaraciones del delantero uruguayo. (Video: Movistar Deportes)

El viernes 11 de octubre, la selección peruana venció por la mínima diferencia a Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Por esa razón, el técnico de la ‘celeste’, Marcelo Bielsa, hizo una autocrítica. Además, se refirió a las polémicas declaraciones de Luis Suárez por primera vez.

El ‘Loco’ irrumpió en la sala de conferencia del Estadio Nacional post caída de su escuadra y, de arranque, aceptó su responsabilidad sobre el resultado. Si bien consideraba que pudo haber culminado con una igualdad, reconoció que la ‘bicolor’ le sacó mejor provecho a sus ocasiones.

“Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú no creo peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado”, fueron sus primeras palabras en rueda de prensa.

Instantes después, volvió a remarcar su culpa por el tropiezo en Lima. “Uruguay tiene jugadores, individualidades para generar situaciones de peligro, por eso, me siento responsable que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas que creamos sea baja”.

Marcelo Bielsa habló sobre polémica de Luis Suárez

Después, el DT argentino dio paso a otro tema: el destape de Luis Suárez sobre sus maltratos en la interna de la selección ‘charrúa’. Aseguró que no tuvo influencia en el rendimiento de su equipo, no obstante, dejó en claro que mermó su liderazgo en el vestuario.

“Influencia no tuvo ninguna, la entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado, creo que lo que pasó en la semana no condiciona o explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto. Con respecto a cómo operó sobre mi toda la situación, no lo ignoró y sé que mi autoridad queda afectada”, declaró.

Eso sí, no quiso entrar en detalles sobre las reuniones que sostuvo con los referentes de Uruguay en los últimos días. “Las preguntas que me hagan sobre ese tema corresponden al ámbito privado. No voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron”.

Próximo partido de Uruguay

Marcelo Bielsa y compañía deberán voltear rápido la página porque su siguiente partido es en pocos días, exactamente el martes 15 de octubre. Este tendrá como adversario a Ecuador y se iniciará a las 18:30 horas en el mítico estadio Centenario de Montevideo.