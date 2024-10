Ricardo Gareca respondió si la Federación de Chile le adeuda dos meses de sueldo y minimizó impacto de las críticas de Arturo Vidal

El 'Tigre' fue consultado por los cuestionamientos producto de sus malos resultados con la selección de Chile. (TNT Sports)

Este miércoles 9 de octubre, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa a un día del Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, en la cual aclaró muchos temas, entre ellos una supuesta deuda de la Federación y las críticas de Arturo Vidal.

El ‘Tigre’, en primera instancia, desmintió que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le adeude dos meses de su sueldo -información que fue revelada por el periodista peruano Peter Arévalo en su canal de Youtube- sino todo lo contrario: se encuentra al día.

“Con la selección estamos al día, si te tengo que hablar de cómo se manejan los dirigentes, el presidente y todo la comisión, hay apoyo, que nunca nos falte nada y que estemos cómodos en todo aspecto. Económicamente siempre cumplen, no tengo nada que decir, todo lo que hemos pedido, nos han facilitado”, declaró.

Instantes después, el seleccionador de la ‘roja’ fue consultado por los cuestionamientos del ‘Rey’ Vidal. Y es que el jugador de Colo Colo, que no ha sido llamado por el argentino hasta el momento, ha demostrado su disconformidad con el rendimiento de su escuadra nacional en este proceso clasificatorio.

“Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, no he escuchado o no me han llegado otras críticas de otros muchachos. No quiero entrar en polémicas, pero no me molesta estar cuestionado, en el fútbol no me molesta nada”, acotó.

Peter Arévalo reveló que hay un complot contra Ricardo Gareca para botarlo de la selección de Chile.

Gareca contra la prensa

Por más que Ricardo Gareca se esforzó en dejar en claro que no le fastidian las críticas porque “toda su vida ha transitado en el fútbol y es “parte de su trabajo”, se notó su incomodidad y no desaprovechó la oportunidad de enviarle un mensaje a toda la prensa.

“Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y eso lo respeto, pero nunca van a poder saber de este lugar, porque no son profesionales como soy yo”, exclamó.

El ‘Flaco’ afirmó que los medios de comunicación pueden opinar; no obstante, no tienen la capacidad de hablar con propiedad, ya que no viven el día a día de un entrenador. “No puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos, no saben lo que es estar en un vestuario con figuras y millonarios”.

El DT de 66 años cerró volviendo a reforzar su postura acerca de los cuestionamientos. “No me molesta, estoy preparado para esto, todo lo que tenga que ver con las opiniones y el disgusto de la gente, no los hemos mamado toda la vida, quedénsen tranquilos”.

Ricardo Gareca afirmó que las críticas de la prensa contra la selección de Chile no le molestan.