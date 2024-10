Dónde ver Chile vs Brasil HOY: canal tv online del duelo por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026

Chile vs Brasil: partido por las Eliminatorias 2026

Chile vs Brasil: la escuadra ‘roja’ enfrentará a la ‘canariha’, hoy, jueves 10 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 para la próxima Copa del Mundo. El duelo se llevará a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

¿Dónde ver el partido? El encuentro entre chilenos y brasileños se podrá ver en Perú en Movistar Deportes (3 y 703 en HD). En Chile estará disponible en ESPN y Chilevisión, mientras que en Brasil se verá en Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y SporTV.

Información previa

Ricardo Gareca busca su primer triunfo oficial con su nueva selección, mientras que Brasil quiere sacar un triunfo de visita sin Vinicius, su máxima estrella. Para el ‘Tigre’ es un partido clave, esto debido a que su puesto podría estar en juego por malos resultados. Mientras tanto, a pesar de estar en zona de clasificación, la prensa e hinchas brasileños no están nada contentos con el rendimiento del pentacampeón del mundo hasta el momento.

Por un lado, la selección chilena de Ricardo Gareca vive un momento muy difícil. A nivel general, durante esta competición chile solo había podido rescatar una victoria frente a Perú. Y desde que llegó Gareca a la ‘roja’, disputaron cinco partidos oficiales, perdiendo tres (ante Argentina dos veces y Bolivia) y empatando dos (ante Perú y Canadá). Sin dudas, es menos de lo que se esperaba.

El DT argentino sorprendió con su accionar ante la cuestión de un comunicador 'carioca' por su salida del 'verdao', comparándolo con la actualidad de la 'roja'. (Video: TNT Sports Chile)

El clima entre la prensa y el exentrenador de la selección peruana es tenso. Hoy, Ricardo respondió así a un cuestionamiento del periodismo: “No me molestan las opiniones. Lo digo con total sinceridad. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y eso yo lo respeto, pero nunca podrán saber desde este lugar porque no son profesionales como soy yo que me dedico a esto. No lo tomen como un acto de soberbia, hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Ahora, yo no puedo debatir con ustedes porque no son entrenadores. No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras, millonarios y uno tiene que tomar decisiones. Ustedes no las pueden tomar. Ustedes no saben lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. He sido profesional como jugador y como director técnico, así que quédense tranquilos”.

Otra situación que se conoció este miércoles 9 de octubre es que Ricardo Gareca canceló el entrenamiento para tener charlas con distintos futbolistas de la selección chilena.

Por otro lado, Brasil se ubica en el quinto lugar de la tabla y si bien esto los ubica en zona de clasificación, el equipo no convence. Además, tendrán que afrontar el choque con Chile sin Vinicius, el mejor futbolista del equipo.

La página web de Infobae Perú también te dará a conocer todo sobre este partidazo con el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y más.

El atacante de Real Madrid hizo la unica anotación del encuentro en Curitiba. (Video: Universo)

Dónde ver Chile vs Brasil

Podrás vivir este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas en televisión peruana a través de Movistar Deportes (703 HD de Movistar TV). Si vives en Chile, ESPN y Chilevisión son las opciones para ti. Asimismo, en Brasil, este partido será transmitido por Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y SporTV.

Otros países donde se podrá ver este encuentro son Argentina (TYC Sports), Ecuador (El Canal del Fútbol), Venezuela (Venevisión, Inter y SimpleTV), Paraguay (GEN) y Uruguay (AUF TV, DIRECTV Sports Uruguay, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV).

Horarios de Chile vs Brasil

En el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, Chile recibirá a Brasil a las 19:00 horas. En Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay, se jugará a las 20:00 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay, el horario será a las 21:00 horas.

Último enfrentamiento

La última vez que Brasil y Chile se enfrentaron por las Eliminatorias Sudamericanas fue el 24 de marzo del 2022, en búsqueda del pase al Mundial de Qatar. El pentacampeón mundial goleó 4-0 a la selección sureña.