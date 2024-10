La tajante opinión de Jorge Fossati antes de enfrentar a Uruguay: “Si pienso que no podemos ganarles, mejor ni me presento”

Jorge Fossati declaró para radio uruguaya en la previa del partido entre Perú y Uruguay.

Este viernes 11 de octubre se enfrentarán la selección peruana y la selección uruguaya en el Estadio Nacional de Lima por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será un partido de vida o muerte en el que la ‘blanquirroja’ tiene la obligación de ganar el duelo y seguir con vida en la tabla de posiciones.

Jorge Fossati, DT de la ‘bicolor’, tendrá un partido aparte, pues se enfrenta al combinado de su país. Esto no solo supone tener que chocar contra su propia nacionalidad, sino también contra una selección que ya dirigió. Para las Clasificatorias Mundialistas de Alemania 2006, el estratega dirigía a Uruguay. Lamentablemente, cayeron por penales en el repechaje ante Australia.

Calentando la previa del partido del viernes próximo, el exentrenador de Universitario brindó declaraciones para una radio uruguaya. Por un lado, se refirió a lo que significa tener que jugar ante su país: “Será la primera vez que me enfrente a la selección de Uruguay. No tengo esa experiencia. Sí he jugado dirigiendo equipos del exterior, pero estos no son enfrentamientos personales. Tampoco es país contra país. Le doy la importancia que tiene y es raro o diferente, pero vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos para ayudar a nuestro equipo y conseguir la victoria, obviamente que será así”, señaló en Sport 890.

Por otro lado, le preguntaron sobre la opinión que tiene su familia acerca del duelo: “Son hinchas de la familia y eso nos pasa a todos. De última, saben que nosotros lo precisamos más que el mismo Uruguay”. Asimismo, se refirió a la importancia del choque con respecto al futuro: “Cuando encaramos esto sabíamos el fixture, no vamos a hacernos los sorprendidos. La primera doble fecha nuestra fue durísima por la capacidad de los rivales. Para mí, Colombia está en el podio de América de forma indiscutible, al igual que Ecuador en Quito. Ya pasamos jornadas muy duras. Acá ante Colombia hicimos un muy buen partido, desgraciadamente se nos escapó la victoria. Obviamente el margen de error se achica, por lo que vencer a Uruguay nos daría muchísimo”.

¿Perú puede ganarle a Uruguay? Su tajante respuesta

Los periodistas uruguayos le consultaron sobre las posibilidades de Perú ante los ‘charrúas’: “Si no pienso que podemos ganarle a Uruguay, mejor ni me presento. Creo que la realidad del fútbol sudamericano es que dejó de haber, como no hace mucho había, equipos accesibles. Ahora están los más fuertes y los menos fuertes. Fíjate que Bolivia le ganó a Chile”, dejó claro.

El defensa abrió el marcador ante los colombianos en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Fossati analiza al plantel de la selección peruana y cómo llega

“Pensamos que, dentro de nuestra realidad, hay jugadores más importantes que otros y algunos, por distintas circunstancias, no van a estar. Todo el año nos pasó por temas de lesiones, como con Yotún o Pedro Aquino. También con futbolistas con años irregulares que no pudieron estar en buen nivel por distintas razones. En el mundo que vivimos hoy, vos podes saber tantos detalles... Hoy se sabe todo en cinco segundos. Hay un par de jugadores de los más importantes en duda. Acá se trata de llegar de la mejor manera. En base a la realidad peruana tenemos que potenciar al equipo para que así se potencien las individualidades. Sinceramente, creo que lo estamos logrando, más allá de que los resultados no son los mejores”, sentenció Jorge Fossati.

¿Por qué le falta gol a Perú? Fossati responde

“Creo que no es el mejor camino, ni mucho menos, la ansiedad... ¿Pero cómo haces para quitártela? Por más que no quieres mirar la tabla, la conoces. Uno sabe la necesidad que hay de conseguir resultados y los resultados llegan a través de conseguir goles. Desde hace rato hay una sequía goleadora de jugadores. Uno de los casos fue Paolo Guerrero, que venía de una temporada importante en LDU y acá tuvo 20 problemas. Eso no hizo que tuviera un año normal. Tampoco apareció el gol de Lapadula. No quiere entrar y nos cuesta, pero si te entregas a eso, ahí ‘chau’”, fue la explicación del entrenador de 71 años.