A qué hora juegan Perú vs Bolivia HOY: debut de la ‘bicolor’ por el Sudamericano Sub 15 2024

Perú y Bolivia chocan por el Campeonato Sudamericano Sub 15.

Después de una larga espera, se pone en juego el Campeonato Sudamericano Sub 15, que estaba programado para el 2023, pero se suspendió hasta este 2024. La selección peruana busca hacer una participación positiva en el certamen juvenil y su camino iniciará con un enfrentamiento ante el anfitrión: Bolivia. En esta nota te damos todos los detalles de la contienda.

Debido “a circunstancias operacionales imprevistas”, la Conmebol postergó el torneo por un año, pero decidió mantener a jugadores de la categoría 2008 (16 años de edad máxima) como aptos para ser protagonistas en esta edición sub 15. En medio de ese contexto, el elenco dirigido por Pablo Zegarra se preparó arduamente a lo largo de estos meses para afrontar el reto.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el equipo peruano buscará la gloria entre 10 competidores de la región. El DT nacional convocó a un total de 22 jugadores, entre los que destacan tres que militan en el extranjero: Nicolás Cairo del Sassuolo de Italia, Sean Gormley del Inter Miami (EEUU) y Nathan Sánchez del Orange County (EEUU). El resto juega en el medio local.

Con ellos, la ‘bicolor’ peleará por subirse a lo más alto del podio y como primera prueba tendrá a la escuadra de Bolivia, anfitriona del evento. En su debut por el Grupo A, los dirigidos por Pablo Zegarra tienen como objetivo quedarse con los tres puntos para empezar su participación con el pie derecho.

Convocados por Pablo Zegarra para Sudamericano Sub 15 de Bolivia (FPF)

Cabe mencionar que en la misma serie, el combinado patrio también se medirá con Paraguay, Colombia y Chile. El otro grupo lo integran Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay. Asimismo, el certamen se llevará a cabo del 4 al 19 de octubre en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera.

A qué hora juegan Perú vs Bolivia por Sudamericano Sub 15

El enfrentamiento entre la ‘bicolor’ y la ‘verde’ por el Grupo A del Sudamericano Sub 15 será el que levante el telón de la competencia. De acuerdo a la programación oficial de la Conmebol, este choque está previsto para desarrollarse este viernes 4 de octubre a partir de las 18:30 horas de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador. En cuanto a Bolivia, Venezuela y Paraguay, el choque arrancará a las 19:30 horas; mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile a las 20:30 horas.

Dónde ver Perú vs Bolivia por Sudamericano Sub 15

La transmisión oficial del Sudamericano Sub 15 que se disputará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra estará a cargo de DirecTV Sports, que adquirió los derechos televisivos del evento. Sin embargo, esta señal solo emitirá los encuentros desde la segunda etapa del torneo; es decir, a partir de las semifinales. Por ello, el cotejo entre Perú y Bolivia no podrá ser visto en vivo en territorio nacional. Eso sí, en Infobae Perú podrás encontrar el resultado, goles y todos los detalles del enfrentamiento.

Perú listo para enfrentar a Bolivia en su debut en el Grupo A del Sudamericano Sub 15. Crédito: FPF

Perú por el boleto a la semifinal

Según el formato establecido por la Conmebol, la primera etapa del campeonato se disputará con dos grupos divididos en cinco equipos. Tras el desarrollo de cuatro jornadas enfrentándose entre sí, los que logren ubicarse en los dos primeros lugares de cada serie accederán a la semifinal. Después se llevará a cabo la final y el encuentro por el tercer lugar. No se jugará otra instancia.

Cabe mencionar que a diferencia de los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, en este torneo sub 15 no se pondrá en ningún boleto al Mundial. La competencia de este categoría solo servirá como preparación para el Sudamericano Sub 17 a disputarse el próximo año.