Reimond Manco cuestionó la falta de identidad en Alianza Lima con presencia de Bruno Marioni: “¿Qué tiene él que no tenga Marko Ciurlizza?”

El 'Rei' opinó de la actualidad del club 'íntimo' y cuánto ha cambiado, citando al dirigente argentino. (Video: Doble Punta)

La irregularidad se ha apoderado de Alianza Lima, que ha desperdiciado grandes ocasiones de colocarse en la cima del Torneo Clausura con miras a llegar a la final de la Liga 1 2024. Es un hecho que todavía restan cuatro fechas para que culmine el segundo certamen del año, pero las opciones para los ´íntimos’ se han disminuido. Y más allá de la responsabilidad de los jugadores y el cuerpo técnico de Mariano Soso, Bruno Marioni ha sido uno de los señalados a lo largo del año. En ese sentido, Reimond Manco cuestionó la falta de identidad en el club con la presencia del directivo argentino.

En el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, el ‘Rei’ aseguró que en la entidad ‘blanquiazul’ hace faltan exfutbolistas identificados, y que eso empezó con la salida de varios referentes, entre ellos, Wilmer Aguirre, a finales del 2022.

“En Alianza sacaron al ‘Zorro’ Aguirre, ¿por qué? ¿Cuántos jugadores de Alianza trabajan hoy en el club? Tienes a un Ciurlizza que ha estudiado, un Jayo, un ‘Pepe’ Soto... Tienes a una cantidad de jugadores identificados con Alianza, que saben lo que es el club, se saben la historia, y que no volteas a mirarlos”, precisó.

Wilmer Aguirre salió de Alianza Lima el 2022 con el bicampeonato nacional. - créditos: Liga 1

Reimond Manco y su crítica a Alianza Lima por Bruno Marioni

Ahí fue cuando Reimond Manco arremetió contra la dirigencia de Alianza Lima por no apostar por Marko Ciurlizza en lugar de Bruno Marioni.

“¿Qué tiene Marioni que no tenga Ciurlizza si han estudiado lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay que hablar como argentino, uruguayo, paraguayo, colombiano?”, se preguntó.

De la misma manera y para complementar su parecer, citó el ejemplo de Jean Ferrari y lo que viene realizando en Universitario. “¿Qué ha hecho bien la ‘U’ que no está haciendo bien Alianza? ¿Qué ha hecho Ferrari? Tiene a Piero Alva, a ‘Coco’ Araujo, Manuel Barreto, jugadores identificados con la ‘U’ y trabajando en el club, pero capaces. No le está regalando nada a nadie, porque aparte de poner todo su conocimiento a favor de la ‘U’, le ponen corazón, que es lo que hace todo hincha y persona identificada con un club”, comentó.

“¿En Alianza cuántos identificados hay? Ninguno. Eso es lo que está haciendo bien la ‘U’ y lo que está haciendo mal Alianza, y tiene que cambiar. La gente no está como antes”, añadió.

Bruno Marioni fue elegido como director de futbol presional de Alianza Lima a iniciso del 2024 - créditos: Alianza Lima

Eso no fue todo, ya que Reimond Manco nombró las situaciones en las Alianza Lima cometió errores, siendo una reciente con la no contratación de Cristian Díaz tras la salida de Alejandro Restrepo.

“El hincha de Alianza tiene que dejar de ser necio. Tiene que abrir su mente si quiere lo mejor para su equipo porque esto que está pasando no es de ahora, viene desde el año pasado, siempre lo hemos dicho. Desde que ves que sacas a Restrepo, contratan a Díaz, y ni siquiera viene. Es un circo”, acotó.

Para finalizar, el ex’jotita’ entabló una conversación con el otro integrante del espacio digital, Horacio Zimmermann, y confirmó que Bruno Marioni debió renunciar en el caso Cristian Díaz, agregando lo siguiente:

“Hizo como su apellido Marioni (haciendo la mano como marioneta). Tienes un ‘Pato’ Quintero que también ha estudiado y puede dar la mano. Gente identificada con el club que, independientemente de ganar su sueldo, va a querer lo mejor para el equipo. Si le preguntas a Marioni la historia del club y no tiene ni idea, no tiene idea de lo que jugaba Alianza; es más, antes de venir a Alianza, recién se enteró lo que era. De repente antes jugó contra Alianza, pero ni caso le hacía a la liga peruana, ¿y viene a ser gerente deportivo de un club? Ahí están sus contrataciones. Freytes me parece un buen jugador, pero ¿vale lo que cuesta?”, soltó.

Marko Ciurlizza salió campeón nacional 4 veces con Alianza Lima. - créditos: Andina