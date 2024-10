La incredulidad de Horacio Calcaterra tras su convocatoria a la selección peruana para Uruguay y Brasil: “No me lo esperaba”

Horacio Calcaterra regresó a la selección peruana tras más de dos años (FPF)

Horacio Calcaterra pasa por su mejor momento desde que llegó a Universitario de Deportes, ya que se hizo con un puesto en el once titular e incluso la última fecha se dio el lujo de convertir un golazo desde fuera del área para la victoria 2-0 sobre Comerciantes Unidos, resultado que los consolidó en la punta del Clausura y los dejó a tiro del bicampeonato.

Este gran rendimiento se vio recompensado con una convocatoria de Jorge Fossati, para los partidos de la fecha FIFA de octubre frente a Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. De esta forma, regresa a la selección peruana tras poco más de dos años. Su último llamado a la ‘bicolor’ había sido a mediados de 2022, cuando Ricardo Gareca lo consideró para el repechaje contra Australia.

A pesar de su buen nivel, la convocatoria de ‘Calca’ sorprendió a propios y extraños, debido a que se trata de un futbolista de 35 años, que no encajaría en el perfil de recambio generacional que se viene pidiendo para este proceso.

De hecho, el propio Calcaterra reveló que no se esperaba para nada esta oportunidad: “No me esperaba este llamado a la selección, uno siempre tiene ganas de ser llamado, es fundamental para mí”, declaró en rueda de prensa.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y abrió el marcador. (Video: LI MAX)

Jorge Fossati: “Calcaterra está en plena vigencia”

Jorge Fossati, quien ya dirigió a Horacio Calcaterra el año pasado en Universitario, donde se proclamaron campeones, reveló que desde un inicio tuvo en sus planes contar con él en la selección, y que si no lo llamó antes fue porque no venía siendo titular para Fabián Bustos. Sin embargo, ahora que recuperó su lugar en el once, demostró que pese a su edad su nivel se mantiene:

“A mí Horacio no me tiene que convencer de nada. Lo conozco muchísimo, sé de la importancia y la clase de jugador que es. En el Apertura no tuvo gran continuidad, solamente entraba en los segundos tiempos. Cosa que cambió en el Clausura y ahí demostró estar en plena vigencia. Era lo único que que me faltaba para convocarlo. Su convocatoria sorprenderá a quienes no me conocen, pero los que sí lo hacen, saben lo que pienso de Horacio como jugador y profesional”, declaró en conferencia.

Jorge Fossati considera a Horacio Calcaterra un jugador de su confianza (FPF)

Calcaterra regresa unos días a Argentina

Horacio Calcaterra se sumó el pasado lunes 30 de septiembre a los entrenamientos de la selección peruana. Sin embargo, tras finalizar la jornada se marchó a Argentina hasta el jueves para resolver un asunto personal. Jorge Fossati entendió este pedido y le brindó su apoyo:

“Aprovecho para explicarles, porque leí por ahí que no venía, pero él vino temprano. Luego viajará a Argentina para ver un tema familiar hasta el jueves. Eso ya fue acordado por nosotros”, reveló en conferencia de prensa.

Fabián Bustos elogió convocatoria de Calcaterra

Uno de los más contentos con el llamado de Calcaterra fue su DT Fabián Bustos, quien dejó en claro que en estos últimos partidos, en los que lo ubicó como volante de primera línea ante la lesión de Rodrigo Ureña, demostró toda su categoría:

“Me genera mucha alegría todos los chicos que han llegado, lo de Horacio también es por esta racha de partidos en donde él ha demostrado su capacidad. Me siento muy contento porque es importante que colaboren por el país”