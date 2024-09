La picante y sarcástica reacción de Ángel Comizzo sobre la Comisión Disciplinaria a poco haber cumplido larga sanción con Atlético Grau

El entrenador de Atlético Grau se sigue mostrando incómodo con la Federación tras haber sido sancionado por ocho fechas. (Video: Jax Latin Media)

Hablar de Ángel Comizzo es hablar de un personaje que todo el fútbol peruano ya conoce a nivel futbolístico y mediático. Hoy, una vez más, dio que hablar con sus declaraciones. En esta ocasión, el entrenador argentino brindó declaraciones para Raúl Chávez, periodista de Jax Latin Media, y se refirió a la Comisión Disciplinaria de Fútbol, encargada de impartir justicias en el fútbol peruano.

Por un lado, el DT del equipo piurano se refirió a lo que fue el empate 0-0 ante FBC Melgar en Arequipa: “Pudimos haberlo ganado. No solo fue un punto, sino que también destaco el trabajo del equipo y la forma en que jugó. Destaco la manera en la que se plantaron los jóvenes a disputar un partido en un escenario difícil ante un gran equipo”. Asimismo, tuvo palabras sobre el próximo choque de Atlético Grau ante UTC: “Es un rival directo y vamos a prepararnos para ese partido. Tanto ellos como nosotros nos jugamos una final y vamos a afrontarlo de esa manera”.

Ángel Comizzo es un entrenador que más de una vez estuvo bajo el ojo de la tormenta en este país, sobre todo en su época al mando de Universitario. Por ello, no es sorpresa su frontalidad hacia las cámaras y micrófonos. Hasta hace poco, el ‘albiceleste’ cumplió 8 fechas de sanción tras haber incumplido el artículo 55° del reglamento. Ante ello, tuvo unas palabras bastante sonadas sobre la mencionada organización que imparte disciplina: “Hay una mano negra. Es algo exagerado. Me es difícil asimilar lo que está pasando y no conozco a los miembros del tribunal de disciplina. Me gustaría saber si tienen autoridad moral para no permitirme realizar mi trabajo. Tengo muchas sospechas de querer tumbarse al equipo”.

Tras el empate ante FBC Melgar, el porteño fue consultado una vez más sobre los mismos que lo sancionaron y, muy a su estilo, respondió de forma sarcástica: “Yo ya expresé mi sentimiento hacia la grandísima y honorable Comisión Disciplinaria. Son intachables”. Entre risas y con una cara pícara, Ángel Comizzo siendo Ángel Comizzo. Si bien es difícil que estas palabras tengan repercusión en su andar como entrenador de Atlético Grau, es notorio que sigue muy ofuscado por las sanciones impuestas hacia su persona.

Atlético Grau, un equipo serio que busca meterse en Copa Sudamericana

Se pueden decir muchas cosas de Ángel Comizzo, pero negar que este año dio en la tecla con su equipo, sobre todo a sabiendas del plantel que dirige, sería pecar de ingenuo. Atlético Grau es un equipo que demostró más de una vez que puede animar la Liga 1. En el Torneo Clausura, empató ante Universitario, Sporting Cristal y FBC Melgar; asimismo, derrotó a Alianza Lima. Estos resultados claves y otros más en el torneo nacional lo llevaron a posicionarse actualmente en el octavo lugar de la tabla acumulada, lo cual lo mete virtualmente en la próxima Copa Sudamericana.

El argentino es un técnico que sabe administrar bajos recursos de plantel y sacar resultados adelante. ¿Se quedará en el club norteño para el 2025? Es una pregunta difícil debido a que podría ser bien visto por equipos que estén peleando en la tabla alta de la tabla. Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, veremos cómo le va en la recta final de la Liga 1 2024.

¿Quiénes son los próximos rivales de Atlético Grau?

Atlético Grau disputará tres encuentros de local en las próximas cinco fechas: ante UTC, Deportivo Garcilaso y la Universidad César Vallejo. Además, visitará a Sport Huancayo y a Cusco FC.