Christofer Gonzales confesó pelea con Fabián Bustos y afirmó que salió de Universitario por su amor a Cristal: “Tengo tatuado su escudo”

Christofer Gonzáles se refirió a su relación con el entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos

Uno de los fichajes que más ruido hizo esta temporada fue el de Christofer Gonzales a Universitario de Deportes, club al que regresó después de varios años con el objetivo de luchar por el bicampeonato en el año de su centenario. Su arribo generó muchas expectativas en la hinchada ‘crema’, sin embargo, el volante nunca pudo encontrar un lugar en el equipo.

A raíz de ello, tomó la decisión de disolver su contrato con el conjunto estudiantil y fichar por Sporting Cristal, donde viene teniendo mayor continuidad. Durante una reciente entrevista con el programa deportivo de YouTube ‘Al Volante’, ‘Canchita’ se sinceró sobre lo que fue su paso por la ‘U’ e incluso hizo una inesperada revelación.

“Mi expectativa era otra, yo siempre quise regresar a Cristal. Desde que me dijeron para volver a Perú, siempre quise regresar a Cristal. Yo no quiero ser malagradecido con Universitario, sin duda que estoy agradecido porque es el lugar donde debuté y siempre tiene que haber un agradecimiento, pero donde yo siempre quise volver es a la Florida”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, dejó en claro que su intención siempre fue volver al elenco ‘rimense’. “Hice todo lo posible para volver a Cristal, tengo tatuado el escudo del club. Regresar a la ‘U’ era comenzar de nuevo, pero yo ya estaba con el sentido de pertenencia a Cristal y ellos siempre tendrán la prioridad. Cristal es mi lugar”.

Sobre si realmente tuvo un altercado con Fabián Bustos, el futbolista de 31 años terminó dando a conocer la verdad. “Tuvimos una discusión, pero bueno, todo quedó ahí nomás”, apuntó. De esa manera, se resolvió uno de las grandes incógnitas que tenía el hincha de la ‘U’ con respecto a su suplencia y a la vez, a su abrupta salida de Ate.

Recordemos que ‘Canchita’ tuvo la oportunidad de disputar un total de 15 partidos oficiales con Universitario, en los cuales no pudo registrar ningún gol ni tampoco una asistencia. Teniendo en cuenta esto, su segunda etapa con los ‘merengues’ fue para el olvido.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Christofer Gonzales?

Fabián Bustos, DT de Universitario, explicó cómo se concretó la llegada de Christofer Gonzales a Universitario y también aprovechó en dar a conocer detalles exclusivos sobre su repentina salida.

“No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo también estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que tiene características bárbaras”, expresó el estratega argentino en el podcast ‘Y Uno Feliz’.

Posterior a ello, explicó los motivos por los que poco a poco fue perdiendo espacio en el once titular. “Hoy la ‘U’ tiene un equipo súper competitivo en la interna. Yo siento que lo superó la situación mediática del centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”.

“La competencia la perdió. Después, es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba; lo que recuerdo de él me gustaba, pero bueno ya está”, agregó.

Su presente en Sporting Cristal

Si bien los números no lo acompañaron en su breve y accidentado paso por Universitario, Christofer Gonzales ha sabido revertir dicha situación en su regreso a Sporting Cristal. Desde su llegada, ha estado presente en cinco encuentros y hasta el momento, no ha podido marcar.