Roberto Guizasola se confiesa con Infobae Perú: el retiro de Paolo Guerrero, el presente de Maxloren Castro y la entrevista anhelada a Claudio Pizarro en ‘Enfocados’

El exfutbolista contó a Infobae lo importante que es la familia y las amistades reales para que uno esté enfocado en sus metas. (Video: Paula Elizalde)

Roberto Guizasola, exfutbolista de la selección peruana y Alianza Lima, volvió a tomar relevancia luego del lanzamiento del exitoso podcast ‘Enfocados’ junto a su fiel compañero Jefferson Farfán. Sin embargo, detrás del popular ‘galáctico’, hay una historia de lucha constante que lo motivó a abrir las puertas de su fundación llamada ‘La Casa de Alejita’, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, ‘Cucurucho’ dio a conocer cómo nació la idea de la ONG y quiénes fueron los que lo apoyaron a hacer realidad este proyecto. Cabe resaltar que, el propósito de esta fundación es ayudar a niños y jóvenes con talento para el fútbol a que puedan recibir educación de calidad.

Actualmente, el lugar cuenta con la presencia de 60 niños aproximadamente, más otros 30 que vienen de afuera. Según reveló Guizasola, uno de los que lo ayudó a hacer crecer este proyecto fue la ‘Foquita’, así como también Paolo Guerrero.

En otra parte de la conversación, el exjugador habló sobre lo que fue iniciar ‘Enfocados’ y el éxito que ha tenido desde el primer capítulo. Incluso, se animó a brindar detalles sobre lo que se viene para el programa y además, se refirió a la posibilidad de tener como invitado a uno de los futbolistas peruanos más exitosos de la historia.

Roberto Guizasola conversó en exclusiva con Infobae Perú - Créditos: Paula Elizalde / Infobae Perú

- ¿Cómo nace el proyecto de ‘La Casa de Alejita’, fundación que creaste con el objetivo de apoyar a niños y jóvenes con bajos recursos?

Es un sueño que le pude pedir al Señor por todo lo que viví en mi infancia gracias al colegio Los Reyes Rojos, que me apoyó mucho con la educación y junto a Alianza Lima hicieron el primer proyecto integral. Yo viví en una casa hogar por más de 10 años y fue ahí cuando yo le pedí a Dios que si en algún momento de mi vida me daba la oportunidad de ser futbolista profesional, yo quería pagarle de la misma manera y felizmente se llegó a cumplir el objetivo.

Niños y jóvenes de 'La Casa de Alejita' - Créditos: Paula Elizalde /Infobae Perú

- Hay jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que también pasaron por el mismo proceso, ahora tú le das la facilidad a estos niños de que tal vez sea todo más sencillo...

Lo que nosotros entendimos y cuidamos fue la inclusión que hicieron con nosotros, eso fue lo principal para poder cambiar nuestros objetivos de vida. Hay que decirles a los chicos desde pequeños que antes que el fútbol, siempre están los estudios, porque de eso uno vive cuando se retira.

- Justo hablabas de lo importante que es el acompañamiento para los niños y jóvenes, a Maxloren Castro vienen apoyándolo con ello. ¿Qué opinas de su reciente convocatoria a la selección peruana?

Tenemos que tener la tranquilidad de primero sobrellevar a los muchachos. Maxloren está haciendo las cosas muy bien, pero no se puede marear. Esperemos que siempre tenga a sus familiares al lado, que lo acompañen y que no solamente se centre en el fútbol para que pueda tener un futuro mejor. Lo único que le puedo decir al muchacho es que lo felicito, tanto a él como a su familia, porque el esfuerzo es de todos y a veces eso no es muy reconocido. A veces cuando se acaba el fútbol, nadie te reconoce.

- ¿Cómo viviste la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Hemos vivido una experiencia muy hermosa con Paolo y con Jefferson, ellos son parte de este proyecto. Cuando nosotros comenzamos con esto, lo hice junto a ellos, mis amigos y esta semana ha sido para nosotros una de las mejores. Mi amigo fue presentado oficialmente en Alianza Lima, un club que nos formó desde muy chiquitos y yo he podido firmar un convenio que no te imaginas lo histórico que es, porque lamentablemente algunos no valoran mucho lo que hacen algunos futbolistas. Solo los bonitos hacen silencio.

Presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima - Créditos: Difusión

- Recientemente Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay para darle paso a los más jóvenes, ¿crees que Paolo Guerrero también debería hacer lo mismo?

Ya depende de él. Uno no le puede quitar las ganas de jugar a una persona cuando todavía te dan las ganas de levantarte temprano e ir a tu trabajo, eso de verdad que es imposible. El fútbol es algo que muy poca gente lo entiende, es saber vivirlo. Paolo juega fútbol desde que tiene cinco años, la gente a veces solo se preocupa por la carrera que uno llega a tener cuando tiene 15 o 16 años, pero es algo de toda una vida y sacarlo es muy difícil, no es de la noche a la mañana.

Sobre la gran acogida de ‘Enfocados’

- Cambiando de tema, ¿qué nos puedes decir del éxito que ha tenido ‘Enfocados’?

Es un proyecto que Jefferson y yo siempre lo tuvimos en mente, más que nada por el valor de la amistad que nos une desde que tenemos 12 o 13 años junto con Paolo, que él también va a ser parte de Enfocados en un futuro. Lo que nosotros valoramos y cuidamos es la amistad, nosotros vivimos en un internado por mucho tiempo y hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos, pero ahora creamos contenido. Estamos buscando apoyar a la sociedad, pero siempre en silencio. Nosotros nunca nos olvidamos de dónde venimos, por eso discúlpennos si en Enfocados siempre mencionamos a nuestros barrios.

- Ya habiendo empezado la segunda temporada de ‘Enfocados’, ¿crees que uno de los invitados podría ser Claudio Pizarro?

Claro que sí podríamos tenerlo como invitado ¿por qué no? ¿También por qué no invitamos a Neymar? (cierra con risas).