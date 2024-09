Jorge Fossati se incomodó con la prensa por consulta relacionada a los cambios en Perú vs Colombia: “Estamos buscando siempre la quinta pata al gato”

Fossati se lanzó contra la prensa por "no defender a Perú". | VIDEO: DSPORTS

A Jorge Fossati le ha incomodado que no bien inició su comparecencia ante los medios de comunicación, en la Villa Deportiva Nacional, se le haga consulta relacionada a las variantes inmediatas que precedieron al gol del empate de Colombia. “Siempre lo malo primero”, partió diciendo con un fastidio evidente.

“Hay una máxima en el fútbol que no hay ni nunca ni siempre. Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota que está en contra. Nunca lo hemos hecho o casi nunca. Acá se dio una circunstancia, iban a entrar Bryan Reyna y Archimbaud y se pararon los cambios”, argumentó.

Fossati estuvo suspendido en el partido contra Colombia, en Lima. - Crédito: FPF

En esa misma línea, Fossati demostró su molestia con un periodista de Canal N porque hizo una análisis reduccionista enfocado en las sustituciones sin percatarse que en el desarrollo de la acción se dio un suceso que pudo haber cambiado el destino de la contienda disputada en el estadio Nacional de Lima.

“Lo que muchas veces les digo y aprovechando la pregunta, no es contigo, se pusieron a mirar, porque siempre vemos lo negativo primero, la agresión a Valera en la mitad de la cancha que de ahí viene el córner. Pero no, en vez de defender a Perú estamos buscándole siempre la quinta pata al gato”, explicó el técnico.

La selección peruana igualó 1-1 ante los 'cafeteros' en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

En medio de esa alocución, el reportero intentó retrucar al seleccionador nacional: “No le buscamos la quinta pata al gato, no estamos en contra; eso sí se lo digo, de verdad”. Luego de ello, Jorge Fossati continuó con sus declaraciones haciendo precisión en un término.

“Eso es lo que yo pienso. Yo digo que no defienden, no digo que estén en contra. Y eso es en general, es lo que veo y no es la primera vez que lo digo. En esa misma jugada se produce el corte en Callens, quien es atendido y se indica el cambio”, indicó el estratega.

Fossati, de 71 años, debutó con empate en las Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

“La otra opción era no cambiarlo, pero eso significaba que íbamos a tener 10 en el córner. Entonces, al entrar Luis no desaprovechamos la ventana. Fue orden nuestra y es mi responsabilidad. Y si fue un error, fue mi error”, zanjó.

Ahora, Jorge Fossati volverá a situarse en la zona técnica de la selección peruana para el duelo contra Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, tras haber cumplido su fecha de suspensión y haberle encargado la dirección técnica a su mano derecha Leonardo Martins.

El delantero puso el empate de cabeza en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)