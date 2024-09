Nolberto Solano regresa a Perú tras fracasar en séptima división de Inglaterra: dirigirá a modesto club de Liga 2

Nolberto Solano, destino Liga 2 de Perú. - Crédito: Blyth Spartans

La aventura de Nolberto Solano en los banquillos continúa. El ‘Maestrito’ ha firmado contrato con el FC San Marcos de la Liga 2 de Perú, lo que significa su regreso al país por primera vez desde que dejó de trabajar al lado de Ricardo Gareca como asistente técnico, entre 2015 y 2022, de la selección nacional.

A pesar de las intenciones del propio Solano de mantenerse en Inglaterra, sitio donde lleva una vida tranquila al lado de su familia, ha decidido emprender una aventura trepidante en la Segunda División del Perú. Así seguirá en activo tratando de mejorar su imagen, la cual se ha visto mellada en los últimos tiempos por sus deslucidos proyectos en Europa.

Nolberto Solano, de 49 años, dejó en el penúltimo lugar de la National League North a Blyth Spartans. - Crédito: Mark Pinder

De hecho, el más reciente acabó en un completo descalabro cuando asumió la responsabilidad de dirigir a Blyth Spartans, un club amateur de la Conference North (Séptima División) de Inglaterra al que llegó por la recomendación del Director Deportivo. Su etapa allí fue fugaz y estrepitosa, puesto que nunca pudo ganar toda vez que registró dos goleadas avergonzantes que precipitaron su salida del banco.

Argumentó ‘Nobby’, una vez confirmada su destitución, que la modalidad de trabajo en los Spartans y la calidad de sus integrantes evitó que su gestión progresara como hubiese querido. “Ha sido muy duro. Cuando me hice cargo del equipo, hablé con el propietario, en este caso, con el director. Sabíamos que habría muchos problemas porque muchos jugadores dejaron el club. Solo hay 10 jugadores disponibles y durante toda mi pretemporada tuvimos que utilizar a jugadores a prueba”, dijo a TalkSport.

Nolberto Solano, nuevo entrenador de FC San Marcos. - Crédito: Liga 2

“Algunos jugadores piensan que es así de fácil jugar incluso en esta división. Este nivel no es profesional. No podemos entrenar con ellos todos los días, no podemos hacer ninguna pretemporada porque los chicos están trabajando”, continuó Solano.

“Ha sido un tiempo difícil porque el plantel era solo de 12 jugadores, entonces no sé en qué estará pensando. A este nivel necesitas jugadores físicos porque esta división es muy buena, competitiva. Estoy muy decepcionado porque quería seguir, es un gran desafío. Aún no hemos llegado al final de la temporada, pero no sé en qué pensó el presidente”, concluyó.

El AFC Eskilstuna fue otra experiencia fallida de Nolberto Solano. - Crédito: BILDBYRÅN