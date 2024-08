Alexander Robertson, futbolista con raíces peruanas que juega para Australia, anotó su primer gol con Cardiff City ante Southampton

El volante de raíces peruanas pero que juega para Australia convirtió con un derechazo en el empate de su equipo. (Video: Cristhian Hinostroza)

Para nadie es un secreto de que el universo de jugadores en la selección peruana es muy corto. De hecho, hacía mucho tiempo que no vemos a compatriotas que se desempeñen en las mejores ligas de Europa, siendo Renato Tapia y Gianluca Lapadula los únicos que juegan en LaLiga y la Serie A, respectivamente. En esa búsqueda de futbolistas apareció Alexander Robertson, quien se formaba en la cantera de Manchester City.

La Federación Peruana de Fútbol mostró interés en reclutarlo para el combinado de menores, aunque rechazó la invitación porque quería defender al país de su padre, Australia. Aunque solo lo hizo en dos amistosos, pudiendo aún representar a la ‘bicolor’ por los orígenes de su madre.

Y si bien el destino lo alejó del elenco ‘cityzen’, ahora milita en Cardiff City, con el que anotó su primer gol desde que llegó para afrontar esta temporada. Fue en la derrota en condición de local por 5-3 ante Southampton por la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

La anotación la hizo a los 57 minutos de la contienda. Rubin Colwill tenía el balón desde el sector izquierdo y, teniendo en cuenta que esa zona estaba poblada, decidió lanzar el centro al área. La pelota tomó una curva cerrada y logró ser pivoteada por Raheem Conte, quien se la dejó servida a Alexander Robertson, quien de un derechazo en primera venció la portería defendida por Joe Lumley.

La publicación de Cardiff City sobre el golazo de Alexander Robertson ante Southampton por segunda ronda de EFL Cup.

Alexander Robertson llegó a Cardiff City a inicios de agosto del presente año luego de desligarse por completo de Manchester City, club que lo formó y con el que pudo entrenar bajo los órdenes de Pep Guardiola, lo cedió posteriormente a Ross County de Escocia y Portsmouth de Inglaterra.

El cuadro ‘azulejo’, que también tiene en su plantel a Aaron Ramsey, exjugador de Arsenal y Juventus, entre otros, aseguró al futbolista de 21 años con un contrato hasta mediados del 2028. La intención del equipo es ubicarse en lo más alto posible en la Championship (Segunda División de Inglaterra) para tentar el retorno a la Premier League.

Alexander Roberton rechazó a la selección peruana

Como se mencionó líneas arriba, el talentoso mediocampista tenía la oportunidad de jugar para la selección peruana por la nacionalidad de su madre. También pudo hacerlo por Inglaterra (país que más vivió), Escocia (país de nacimiento). No obstante, optó por defender a Australia, camiseta que su padre y abuelo ya habían vestido.

El entrenador de la mayor del elenco de Oceanía, Graham Arnold, lo consideró en los amistosos ante Ecuador y Argentina, donde pudo sumar sus primeros minutos. Sin embargo, al momento de dar la lista para la Copa Asia, el DT decidió dejarlo fuera al creer que ya tenía muchos elementos en la medular.

Esa ausencia le abre una chance en la ‘blanquirroja’ pese a que aún no cuenta con su DNI, ya que la FIFA estipula que son dos los partidos oficiales los que debe disputar para centrarse en una selección. Los amitosos no cuentan, solo los duelos de competencia oficial como Copas continentales, Eliminatorias y Mundiales.

Alexander Roberton en el triunfo de 3-1 de Australia sobre Ecuador en amistoso en mayo del 2023. - créditos: Getty Images

Juan Reynoso y su búsqueda a Alexander Robertson para Perú

En un intento por ampliar el universo de convocables, Juan Reynoso, exDT de Perú, confesó en mayo del año pasado que intentó contactarse con Alexander Robertson, pero no le respondió a su comando técnico.

“No nos contestó. ¿Es un tema cerrado? De nuestra parte sí, porque nosotros entendemos que la selección merece un respeto y, si hay una invitación, al menos debió haber contestado. Si no lo hzo, habrá que ver por qué no lo hizo, pero eso se verá a través del tiempo”, dijo en primera instancia.

“Más partiría de su posición a nosotros estar buscándolo. Entendemos que jugar por la selección es un halago y eso todos lo debemos tener claro”, añadió.

En el fútbol todo puede suceder, y así como ocurrió con Gianluca Lapadula, que denegó al combinado patrio en un instante por jugar para Italia, luego cambió de parecer. Jorge Fossati estaría al tanto de eso.

El ‘Cabezón’ reconoció que buscó al joven volante para la ‘bicolor’. (Video: Líbero)