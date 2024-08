Diego Rebagliati señaló a los 3 delanteros de la selección peruana para partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026

El comentarista deportivo contó los jugadores en ataque que serán considerados para jugar ante Colombia y Ecuador en setiembre. (Al Ángulo)

La selección peruana se prepara para volver a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y el fervor futbolístico comienza a sentirse en el ambiente. El fin de semana, la Liga 1 vivirá su última jornada antes del receso por la fecha FIFA, dando paso a la concentración de la ‘blanquirroja’ en la Videna.

Con la dirección de Jorge Fossati al mando, la selección peruana se concentrará e iniciará sus entrenamientos desde el lunes 26 de agosto para ultimar detalles tácticos y afinar el plantel que buscará la clasificación mundialista.

Fossati y compañía saben que no tienen margen de error y deberán sumar la mayor cantidad de puntos para abandonar ese último lugar de la tabla de clasificatorias a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, el DT uruguayo convocará a los futbolistas que se encuentren con un buen presente y sobre todo a los que hayan tenido actividad en el último tiempo. La última Copa América, donde la ‘blanquirroja’ se fue en fase de grupos, le sirvió como lección.

En ese sentido, Diego Rebagliati, en la última edición del programa deportivo ‘Al Ángulo’, señaló los tres delanteros que Fossati llamará para encarar la próxima fecha doble, donde chocará con Colombia y Ecuador, la que por cierto marcará su debut en Eliminatorias con el ‘equipo de todos’.

El comentarista deportivo sorprendió a todos, debido a que dos de los tres militan en el campeonato doméstico. Estos son: Alex Valera y Matías Succar. Los atacantes de Universitario y Alianza Lima, correspondientemente, se sumarán a Gianluca Lapadula, quien es el llamado a ser titular.

Los hombres de ofensiva mencionados son los que marchan mejor en sus respectivos clubes. Esto puede sonar sarcástico, debido a que en la actualidad no atraviesan un sobresaliente momento, sino se encuentran afrontando problemas.

Lapadula no viene siendo inicialista en Cagliari e incluso se habló mucho de su salida. Valera anotó en su último partido con la ‘U’, pero fue suspendido cuatro fechas por participar de una pelea ante Melgar. Succar se sumó recientemente a Alianza y no ha podido marcar su primer gol.

Dos delanteros del extranjero fueron reservados por Jorge Fossati

A Lapadula, Valera y Succar se le podría sumar uno más. Este vendría desde el extranjero. Y es que en las últimas horas, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, Santiago Ormeño y Yordy Reyna recibieron la carta de reserva para la selección peruana.

Ormeño, jugador de Puebla de México, volvería a la Videna luego de casi un año. Su última presencia se dio en la era Juan Reynoso. Reyna, quien está en Rodina de la Segunda División de Rusia, lleva más tiempo alejado de la escuadra nacional. No viste la ‘bicolor’ desde el 2022.

Paolo Guerrero descartado y Ruidíaz en duda

La elección de los tres delanteros pasaría también por la escases de variantes en dicha posición. Esto no es un problema reciente. No obstante, antes en la era Ricardo Gareca, se contaba con un Paolo Guerrero en plenitud y enfocado en lo deportivo.

Hoy, el ‘Depredador’, con 40 años, está en medio de una polémica con la Universidad César Vallejo, que, al parecer, se resolvería en los siguientes días. De esta manera, quedaría libre del elenco trujillano y poder fichar por Alianza Lima.

Paolo Guerrero jugó todo el primer tiempo en la derrota de Perú ante Argentina en la Copa América 2024 - Créditos: Getty Images.

Lo cierto es que ‘PG9′ no ha competido en el último tiempo. Su último compromiso se remonta al 29 de junio cuando fue titular en Perú vs Argentina en la Copa América. Desde ahí, no ha vuelto a sumar minuto alguno. Ese sería la principal razón por la que quedó descartado para esta jornada doble de setiembre.

Por el lado de Raúl Ruidíaz, no hay certeza. La ‘Pulga’ no viene siendo protagonista en Seattle Sounders y, en la última convocatoria para el certamen Conmebol, no estuvo. En ese momento, Jorge Fossati explicó su ausencia argumentando que no se encontraba al 100%.