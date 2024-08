“Alianza Lima no necesita a Paolo Guerrero”: Mauro Cantoro criticó fichaje del delantero por su polémica salida de César Vallejo

El exjugador de Universitario expresó que el club 'blanquiazul' no necesita al 'Depredador' para salir campeón. (Desmarcados)

Paolo Guerrero asoma en La Victoria. Este jueves 22 de agosto, saldrá la resolución de la Cámara de Conciliación y Disputa de la FPF y el ‘Depredador’ quedará libre de la Universidad César Vallejo luego de un mes. Así, tendrá el camino libre para fichar por el club del cual es hincha, Alianza Lima.

En Matute, ven con buenos ojos la incorporación de ‘PG9′ para disputar la recta final del Torneo Clausura y posible ‘play off’ de la Liga 1 2024. Incluso, ya hubo contacto entre ambas partes y la fecha de su oficialización sería el próximo lunes, de acuerdo al periodista Giancarlo Granda.

Desde fuera del ‘equipo del pueblo’, no hay mucho consenso sobre el fichaje del centrodelantero. Mauro Cantoro, figura de Universitario y ahora comentarista deportivo, tuvo una postura tajante y señaló que los ‘íntimos’ no necesitan al jugador de 40 años en la actualidad.

“Alianza no necesita de Paolo hoy, porque puede salir campeón o jugar la final con lo que tiene, entonces Alianza decía ‘te espero hasta fin de año, soluciona, no quisiste jugar porque estás incomodo, perfecto, anda a Brasil y en diciembre sí te quiero cuando estás liberado’”, exclamó en el programa de Youtube, ‘Desmarcados’.

Cantoro respaldó su posición en la manera en la que el capitán histórico de la selección peruana decidió marcharse de la institución trujillana. “Esto no puede ser porque pobre la gente de Vallejo, el esfuerzo que hizo, la imagen, los niños que iban, los sponsors, ¿eso no vale nada?”.

El exdelantero agregó que Paolo pudo seguir defendiendo los colores de la UCV hasta que se acabe su contrato -diciembre del 2024- y después irse por la puerta grande. “Me parece raro, hubiera terminado jugando, quedaba como un crack, como lo que es, por eso me resulta todo tan raro”.

Por otro lado, Mauro Cantoro expresó lo que Paolo Guerrero pudo hacer para concretar su arribo a Alianza Lima previo a que fiche por la Universidad César Vallejo y atraviese todos estos capítulos polémicos en el epílogo de su carrera deportiva.

El ‘Toro’, como lo conocen en el mundo futbolístico, retrocedió en el tiempo y se situó en el momento en el que el ‘Depredador’ se encontraba definiendo su continuidad en LDU de Quito luego de salir campeón de la Copa Sudamericana 2023.

El exjugador argentino manifestó que el ‘nueve’ peruano pudo mandar un mensaje público. “Si él dice ‘en el único equipo que juego es en Alianza’, ‘no me llamen de ningún lado, quiero jugar en Alianza, quiero retirarme en Alianza’, no hay forma que no llegue”.

Hay una incógnita instaurada en el hincha ‘blanquiazul’ a raíz de una posible contratación de Paolo Guerrero. Y es que muchos piensan que la César Vallejo pueda injuiciar a su club en un futuro por traer al centrodelantero, como ha sucedido en otros casos.

Lo cierto que eso no aplica cuando se hace una transferencia de un equipo a otro del mismo país. El abogado internacional Marcelo Bee Sellares señaló que, en este tipo de situaciones, no hay “solidaridad” por lo que los ‘íntimos’ no podrían recibir una demanda del cuadro de Los Acuña.