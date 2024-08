El auspicioso debut de Renato Tapia con Leganés en LaLiga de España con solo dos entrenamientos

El volante peruano ingresó a pocos minutos del final ante Osasuna. (Video: DSports)

Sin duda, la noticia del actual mercado de pases para el Perú fue el futuro de Renato Tapia. Y es que el hecho de no haber acudido a la Copa América 2024 con la selección nacional porque no contaba con un seguro especial tras haberse desligado de Celta de Vigo, no hizo más que poner en duda su decisión. Finalmente, hace un par de días se conoció que fichó por Leganés y hoy sábado 17 de agosto hizo su debut en el empate 1-1 en condición de visitante contra Osasuna en la fecha 1 de LaLiga de España.

El volante peruano ingresó a los 88 minutos por el serbio Darko Brasanac cuando el encuentro iba igualado para las dos escuadras con el gol de Juan Cruz (22′ para los ‘pepineros’) y una diana en propia meta de Juan Soriano (79′ para los dueños de casa).

La intención del técnico Borja Jiménez era darle más fuerza a su equipo en la defensa, rol que el ‘Cabezón’ ya había ejercido con anterioridad y no tenía problemas para estar a la altura. No contó con mucho tiempo para que pueda verse un óptimo rendimiento de su parte, aunque de todos modos logró hacer la jugada simple.

