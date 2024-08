El lamento de Hernán Rengifo por increíble ocasión errada que pudo darle el triunfo a ADT ante Alianza Lima en Matute

Hernán Rengifo desperdició una inmejorable ocasión para darle la victoria a ADT sobre Alianza Lima por fecha 6 del Torneo Clausura 2024 (Liga 1 Max)

Una de las jugadas más recordadas del empate 0-0 entre Alianza Lima y ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 fue el gol que falló Hernán Rengifo en tiempo de descuento, situación que, de haberla concretado, probablemente hubiera significado la victoria del conjunto tarmeño en el estadio Alejandro Villanueva.

El hecho ocurrió a los 90+2′, cuando Carlos Zambrano perdió un balón en salida, cerca de la media cancha, hecho que aprovechó el ‘Charapa’ para irse solo frente a Ángelo Campos. No obstante, pese a llevar varios metros de ventaja, fue alcanzado por Juan Pablo Freytes, quien le arrebató el balón ingresando al vértice del área.

Este hecho dio mucho que hablar, ya que el atacante de 41 años recibió duras críticas debido a su estado físico, pues se encontraba evidentemente subido de peso, por lo que, su carrera no fue tan veloz y permitió que el defensor argentino, quien se encontraba bastante lejos de su posición, pueda llegar justo a tiempo para salvar la valla ‘íntima’.

Alianza Lima igualó 0-0 ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El lamento de Hernán Rengifo

Hernán Rengifo terminó el encuentro con una sensación agridulce, ya que por un lado consiguieron sacar un empate de una plaza difícil como es Matute, pero por otro lado, tuvo en sus pies la oportunidad de sumar tres puntos. Además, aprovechó para destacar el trabajo del portero Pedro Díaz:

“Por lo que se dio el partido, creo que fue un buen punto. Ellos tuvieron un primer tiempo bueno, tuvieron chances claras. Pedro estuvo muy bien. Y bueno, en la última yo tuve la chance de llevarnos los tres puntos, pero me tocó equivocarme y no poder hacer el gol. Nos vamos felices porque el equipo hizo un gran partido. Al final creo que merecimos más, pero esas son cosas que se tienen que hacer los goles. Hasta eso no teníamos una situación clara. Al último nos toca. Triste porque no se pudo concretar el gol, pero seguimos en la lucha”, declaró en rueda de prensa.

Hernán Rengifo se lamentó de su gol errado en Alianza Lima vs ADT (Ovación)

Víctor Cedrón defendió a Rengifo

Víctor Cedrón, volante de ADT, defendió al ‘Charapa’ Rengifo por el gol errado, señalando que fue una situación que él mismo se generó debido a su experiencia y afirmó que, en otra etapa de su carrera, hubiera terminado en gol:

“Esa jugada solo la tiene el tío Hernán, nadie más le queda así. Es goleador y hay que saber que tiene su edad. En otro momento llega como si nada y la mete”, expresó.

No obstante, ‘Vican’ estuvo en desacuerdo con su compañero, al mostrarse insatisfecho por el rendimiento de ADT, ya que, en su opinión, debieron generar más en ofensiva:

“Fue un empate bueno, valioso y es merecido para cada uno. Al margen del resultado, no hicimos un gran partido. Colectivamente, defensivamente creo que estuvimos bien. Se gana con goles. Ni ellos ni nosotros pudimos convertir. Cada uno tuvo sus opciones”, añadió.

La actualidad de ADT

ADT cortó una mala racha de dos derrotas consecutivas, sufridas ante Carlos A. Mannucci (3-2) y Atlético Grau (1-2). Con este resultado, se ubican en el 4° puesto del Torneo Clausura con 10 puntos. Recordemos que tuvieron un espectacular arranque con res triunfos consecutivos sobre Sporting Cristal (3-1), Cienciano (1-0) y Los Chankas (2-1).

Cabe mencionar que, este torneo clausura los tarmeños lo afrontaron con Wilmar Valencia en el banquillo. El popular ‘Bam Bam’ reemplazó a Carlos Desio, quien tuvo un buen Torneo Apertura, dejando al equipo en 6° lugar, pero que tomó la decisión de renunciar por problemas personales. En la tabla acumulada, el equipo marcha 5°, en zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana.