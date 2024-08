Cristian Díaz llega a la Liga 1: oficializado como nuevo entrenador del Cienciano para el Torneo Clausura 2024

Cristian Díaz asume un nuevo reto en Perú. - Crédito: Cienciano

Cristian Díaz sí trabajará en la Liga 1. No en Alianza Lima como era lo inicialmente planeado, según su postura a partir de una vinculación con la directiva Blanquiazul que, finalmente, quedó resuelta unilateralmente. Después de aquella incertidumbre, Cienciano tocó a su puerta para que se haga cargo del plantel y la respuesta inmediata no tardó en llegar.

Una afirmación rotunda terminó por cristalizar su unión con el ‘papá’ para el Torneo Clausura 2024: ¡Bienvenido, Cristian Díaz! Lo anunciamos como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional. ¡Vamos con todo, profesor!

Cristian Díaz reemplazará a Óscar Ibáñez. - Crédito: Difusión

El nacido en la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires, estará acompañado por Gastón Ramondino como asistente técnico y preparador físico, mientras que Javier Carmaran se encargará de la función de preparador de arqueros y analista de videos.

Díaz llega a Cienciano para sustituir al cesado Óscar Ibáñez, cuyo desempeño en las últimas semanas fue irregular repercutiendo en la clasificación del equipo en el Clausura 2024. Ahora se espera que con el nuevo CT, los deportistas recuperen la confianza y así suban posiciones que les permitan asegurar un cupo internacional para el próximo curso.

Cristian Díaz acompañado de su comando técnico. - Crédito: Cienciano

Misión internacional

“Trataremos de hacernos fuertes en casa, hace tiempo que el equipo no gana acá y debemos recuperar la comunión con el hincha y vamos a trabajar para eso. Trataremos de ubicar al equipo lo más alto posible, consiguiendo el primer objetivo que es llegar a un torneo internacional”. Así se refirió Cristian Díaz a sus principales propósitos ahora que estará ubicado en el banquillo del Cienciano.

“Es realmente importante estar acá, no saben la alegría que tenemos, de poder volver al país que me trató tan bien, de luego tener chances de poder venir que no se llegaron a concretar”, afirmó el estratega argentino con paso reciente en la Primera Nacional llevando las riendas del modesto Deportivo Morón.

Una vez que conozca a sus nuevos integrantes, intentará definir un estilo de juego que lo lleva al éxito: “Hay que buscar mejorar para lo que viene. Me gusta mucho la táctica, mi equipo no siempre va a jugar con línea de tres o de cuatro, vamos a ir encontrando las variantes que nos permitan los futbolistas de generarle al rival una confusión de enfrentarnos”.

Antes de retirarse de la sala de prensa, Díaz compartió una opinión empática con respecto a su predecesor. “Hubo un buen comando técnico como el de Oscar Ibáñez, si hay un cambio en el equipo, es porque algo no estuvo bien, pero no significa que sea un mal técnico”, soslayó.