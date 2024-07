La fría respuesta de Bruno Marioni sobre posible fichaje de Paolo Guerrero en Alianza Lima: “En este momento no puede ser opción”

Bruno Marioni se refirió a la posibilidad de que Paolo Guerrero firme contrato con Alianza Lima. Crédito: Prensa clubes

El futuro de Paolo Guerrero continúa en el aire. El ‘Depredador’ todavía no logra desvincularse de la Universidad César Vallejo, club con el que tiene contrato hasta finales del 2025 y esta situación incierta ha generado diversas especulaciones sobre su próximo destino. De hecho, existe una fuerte posibilidad de que el experimentado delantero fiche por Alianza Lima, el equipo de sus amores. Pero no hay nada seguro y este martes 30 de julio Bruno Marioni, gerente deportivo de los ‘blanquiazules’, se referió a esta probable operación.

Semanas atrás, en el arranque del Torneo Clausura, inició una polémica con el atacante de 40 años, tras negarse a disputar el partido contra el elenco de La Victoria en Trujillo. “No puedo jugar”, exclamó luego de que Guillermo Salas le pida que ingrese al choque. Tras ello, se intensificaron las tensiones dentro de la interna ‘poeta’.

Guerrero ya no quiere seguir jugando con César Vallejo y hoy pasa por un proceso de desvinculación, acordando todo lo necesario para que su salida se concrete sin más problemas. En medio de ello, Alianza Lima se ha presentado como la opción más tentadora para que el histórico delantero de la selección peruana pueda continuar su carrera.

Sobre esa posibilidad ha sido consultado Bruno Marioni. El gerente deportivo del club ‘íntimo’ evitó hablar al respecto, pero aseguró que el plantel aún no está cerrado para afrontar lo que resta del Clausura. “Hasta el 30 de agosto está abierto el libro de pases. Paolo Guerrero está trabajando en la Universidad César Vallejo. Me parece innecesario hablar de supuestos. Nadie puede negar lo que él significa para el aliancismo, pero en este momento no puede ser opción para el club”, señaló en conversación con RPP.

Paolo Guerrero entrena individualmente en la Villa Poeta mientras resuelve su contrato con César Vallejo. Crédito: UCV

El ‘Depredador’ tiene contrato con la UCV hasta diciembre del 2025 y su deseo es quedar como agente libre lo más pronto posible para migrar a otro club. De conseguir desligarse, podría vestir la camiseta ‘blanquiazul’ ya en la etapa final de su exitosa carrera. Hay que recordar que si bien se formó en el elenco de La Victoria, nunca pudo debutar oficialmente como sí lo hizo Jefferson Farfán.

Cecilio Waterman, dura baja para Alianza Lima

De todas maneras, Alianza Lima tendrá que ir en busca de un nuevo delantero que cubra el vacío que dejará Cecilo Waterman tras la lesión que sufrió en el reciente clásico ante Universitario. El atacante panameño se vio obligado a salir en el entretiempo de dicho enfrentamiento, aquejando dolor. Bruno Marioni aclaró su estado médico actual y lamentó la posibilidad de que se pierda el resto de la temporada.

“Se le ha encontrado una fractura en su hombro, será operado en los próximos días y su proceso de recuperación será de semanas o meses. Posiblemente se pierda el resto del semestre”, dijo el director de fútbol de los ‘blanquiazules’ en RPP.

Cecilio Waterman sufrió dura lesión con Alianza Lima. Crédito: Liga 1

Cecilio Waterman ha disputado un total de 19 partidos en la presente campaña con el cuadro ‘íntimo’, cuatro de ellos en Copa Libertadores. Su aporte, a nivel estadístico, ha sido de cinco goles y una asistencia. Más allá de eso, siempre ha sido importante en la cancha y por eso a lo largo del año Alejandro Restrepo lo ha mantenido como una pieza clave dentro de su esquema.

El técnico colombiano ya no continúa al mando del plantel y mientras la institución de La Victoria está en búsqueda de un nuevo estratega, también baraja sus posibilidades en la delantera. Paolo Guerrero siempre es una buena opción, a pesar de que a inicios de año no haya estado en los planes del equipo. Esto, claro, puede haber cambiado.