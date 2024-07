Dónde ver carrera de Kimberly García HOY: marcha femenina, canal tv online por Juegos Olímpicos París 2024

Conoce dónde ver la participación de Kimberly García en París 2024 - Créditos: Difusión

Cada vez falta menos para que la destacada atleta peruana Kimberly García inicie su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde abrirá con la prueba de 20 km de marca femenina, junto a Evelyn Inga y Mary Luz Andía.

La nacida en Huancayo llega a París con el objetivo de quedarse con un lugar en el podio, además de cobrarse una revancha personal. Y es que hace tres años, no logró culminar la prueba de 20 km en Tokio 2020. Dicha situación hizo que se replanteara muchas cosas e incluso piense hasta en retirarse.

Perú suma 32 años desde la última vez que consiguió una medalla en la máxima cita del deporte mundial. Esto se dio en la edición de Barcelona 1992, cuando Juan Giha obtuvo la presea de plata en la disciplina de tiro al plato.

“No me fue bien. Tuve que abandonar la prueba y era algo que no me había sucedido nunca. La verdad es que eso marcó algo en mí, algo muy fuerte. Decidí dejarlo todo y dedicarme ya de repente a otras cosas. Mi familia fue importante para mí en ese momento porque me dijo que no lo hiciera. Ellos trataron todo lo posible para que yo continuara”, reveló durante una entrevista.

Sin embargo, gracias a la ayuda profesional que recibió, se convirtió en una de las deportistas latinoamericanas con más logros del ciclo olímpico, motivo por el cual, en París 2024 es una de las favoritas a llevarse el oro.

En 2022, le dio una alegría enorme a todos los peruanos al adjudicarse dos preseas doradas en el Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene 2022. Kimberly se coronó en los 20 km de marcha y siete días después hizo lo propio en la prueba de 35 km.

En lo que fue un ciclo bastante positivo en cuanto a resultados, la atleta ganó una segunda medalla mundial, pero en esta caso fue de plata y en Budapest 2023. El año lo cerró de la mejor manera al obtener dos medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago: oro en los 20 km de marcha y plata en relevos mixtos.

Dónde ver la marcha femenina

La prueba de marcha femenina, la cual tendrá la participación de tres representantes nacionales, será transmitida por la señal abierta de ATV (canal 9), casa televisora que adquirió los derechos exclusivos de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Perú.

Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en el canal de YouTube de Claro Sports para todo el continente. Por su parte, Infobae Perú, contará con todos los detalles de la competencia, incluyendo la previa, el minuto a minuto y mucho más.

Kimberly García llega a París 2024 como una de las candidatas a llevarse la medalla de oro.

A qué hora es la marcha femenina

La organización de París 2024 estableció que la prueba de 20 km de marcha atlética femenina, donde participarán Kimberly García, Evelyn Inga y Mary Luz Andía, se llevará a cabo a las 02:20 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Bolivia, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. Mientras que, en Argentina, Brasil y Uruguay irá desde las 04:20 horas.

Atletas peruanos que competirán en marcha

Jueves 1 de agosto

- 00:30 horas: César Rodríguez y Luis Henry Campos (Marcha atlética masculina 20 km).

- 02:20 horas: Kimberly García, Evelyn Inga y Mary Luz Andía (Marcha atlética femenina 20 km).

Miércoles 7 de agosto

- 00:30 horas: Kimberly García y César Rodríguez (Maratón marcha por relevos mixto).