Dónde ver Brasil vs Croacia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El esperado amistoso internacional en el Camping World Stadium reúne a dos selecciones con sed de revancha tras el polémico cruce en Qatar, prometiendo un partido vibrante y lleno de emociones rumbo al Mundial 2026 para los aficionados peruanos (EFE)

El duelo amistoso entre las selecciones de Brasil y Croacia, programado para hoy, martes 31 de marzo de 2026, en el Camping World Stadium de Orlando, convoca el interés del público peruano. Ambos equipos ajustan sus planteamientos rumbo al Mundial 2026, motivados por antecedentes recientes y cambios en sus plantillas. La transmisión estará disponible en canales y plataformas seleccionadas para los aficionados en Perú.

Durante la previa, la atención se centra en el proceso de reconstrucción de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien enfrenta la presión tras la reciente derrota ante Francia y la ausencia por lesión de Raphinha.

Por su parte, Croacia, liderada por Zlatko Dalić, llega fortalecida tras vencer a Colombia y con una base que combina experiencia y juventud. El encuentro, que se inicia a las 19:00 hora peruana, será televisado en servicios premium y canales deportivos internacionales, permitiendo a la audiencia local seguir todos los detalles. La expectativa es alta, considerando el antecedente de Qatar 2022, donde Croacia eliminó a Brasil en los penales.

Dónde ver Brasil vs Croacia por amistoso de fecha FIFA 2026

El duelo entre Brasil y Croacia podrá seguirse en Perú a través de diversas plataformas. La transmisión promete calidad total y cobertura completa para un partido que atrae miradas globales. (AFP)

La transmisión en vivo del amistoso internacional entre Brasil y Croacia estará disponible en el Perú a través de Disney+ en su plan premium para Sudamérica, confirmando la cobertura integral del evento. Además, los aficionados podrán seguir el partido por las señales de ESPN Deportes y ESPN Unlimited, según la información publicada por los portales oficiales y medios deportivos especializados. Estas opciones garantizan acceso a la señal desde distintas plataformas digitales y televisivas, adaptándose a la demanda del público peruano para encuentros internacionales de alto nivel.

Según el portal de estadísticas alemán 365Scores, la programación y disponibilidad de los canales internacionales han sido ajustadas para cubrir los partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión, la señal de Disney+ ofrece la transmisión exclusiva para la región, mientras que ESPN cubre el evento tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina. El partido podrá visualizarse en alta definición y contará con equipo periodístico especializado, brindando contexto y análisis en tiempo real.

Y por si eso fuera poco, Infobae Perú también estará al atento de los acontecimientos y brindará toda la información minuto a minuto sobre goles, cambios, jugadas destacadas y todo lo que suceda en el campo de juego. De esta manera, los amantes del fútbol no se perderán ningún detalle de este interesante duelo.

Horario de Brasil vs Croacia por amistoso de fecha FIFA 2026

A las 19:00 en Perú, dos estilos se cruzan. Brasil intenta recuperar confianza y Croacia consolidar su solidez, en un amistoso que tiene sabor a revancha. (AP)

El amistoso entre Brasil y Croacia comenzará a las 19:00 horas en Perú, coincidiendo con el horario de Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Uruguay y Chile el inicio será a las 21:00 horas, y a las 20:00 horas en el horario local de Orlando. El estadio Camping World de Orlando servirá como escenario para este encuentro clave en la ruta de preparación hacia el Mundial 2026.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti busca dejar atrás la derrota por 2-1 frente a Francia en Boston, resultado que expuso debilidades defensivas y obligó a replantear la estructura ofensiva tras la baja de Raphinha. El técnico italiano ha incrementado la responsabilidad de jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo y João Pedro, con la mira puesta en recuperar el equilibrio y la eficacia ante un rival de jerarquía.

Por su parte, Croacia, comandada por Zlatko Dalić, llega motivada luego de superar a Colombia con goles de Igor Matanović y Luka Vušković. El equipo europeo apuesta por una combinación de experiencia, con figuras como Luka Modrić e Ivan Perišić, y juventud, como Petar Sučić y Vušković, consolidando su esquema táctico y la eficiencia que le ha permitido destacarse en torneos recientes. El arquero Dominik Livaković, figura en la Copa del Mundo de Qatar, mantiene la titularidad y el respaldo del cuerpo técnico.

Posibles alineaciones de Brasil y Croacia para el amistoso en Orlando

Con nombres de peso y promesas, ambos equipos alistan sus esquemas. El partido mostrará dos propuestas tácticas con identidad clara rumbo al Mundial. (EFE)

Para el compromiso en Orlando, la alineación probable de Brasil, según reportes de 365Scores, incluiría a Ederson en la portería; defensa conformada por Danilo, Bremer, Marquinhos y Douglas Santos; mediocampo con Casemiro y Andrey Santos; y una línea ofensiva integrada por Luiz Henrique, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, situados detrás de João Pedro como referencia de ataque. La convocatoria también destaca la presencia de jóvenes talentos como Endrick, Vitor Roque y Luciano Juba, quienes buscan consolidarse en el ciclo actual.

En el caso de Croacia, los informes de los medios especializados anticipan a Dominik Livaković bajo los tres palos, acompañado en defensa por Marco Pašalić, Martin Erlić, Luka Vušković, Marin Pongračić e Ivan Perišić. El mediocampo estaría compuesto por Mario Pašalić, Nikola Moro, Petar Sučić y Nikola Vlašić, mientras que Igor Matanović asumiría el rol de delantero central. La combinación de experiencia y juventud define la propuesta táctica de Dalić, quien mantiene la presión alta y la capacidad de contraataque como señas de identidad.

El encuentro representa una oportunidad para Brasil de ajustar su esquema tras la caída ante Francia, mientras que Croacia busca reafirmar el éxito de su recambio generacional y confirmar su competitividad frente a las selecciones más poderosas del panorama internacional.