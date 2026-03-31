Conoce el clima para Lima hoy 31 de marzo: Senamhi pronostica la temperatura máxima y mínima

La entidad remarcó que las diferencias de temperatura entre Lima Este y Lima Oeste se mantienen notorias, siendo la zona este la que experimenta mayor calor diurno. (Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Este espera hoy martes 31 de marzo una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C, con predominio de cielo nublado que pasará a nublado parcial durante el día y posibilidad de lluvia ligera.

Este pronóstico responde al comportamiento típico del clima en esta zona de la capital, donde las variaciones entre la mañana y la tarde suelen marcar diferencias notables en la percepción térmica.

Para Lima Oeste y Callao, el Senamhi prevé una jornada con máxima de 24°C y mínima de 20°C. El reporte señala presencia de cielo cubierto en las primeras horas, variando a nubes dispersas y cielo parcialmente nublado, además de ráfagas de viento y lluvias ligeras durante el día. Estas condiciones pueden influir en la sensación térmica y en el desarrollo de actividades al aire libre.

Estas condiciones pueden influir en la sensación térmica y en el desarrollo de actividades al aire libre. (Andina)

La entidad remarcó que las diferencias de temperatura entre Lima Este y Lima Oeste se mantienen notorias, siendo la zona este la que experimenta mayor calor diurno. Senamhi recomendó a la ciudadanía considerar estos datos para planificar desplazamientos y tomar precauciones ante cambios repentinos de tiempo.

Cambio climático

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este martes 31 de marzo en Lima.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Lima es de 16% durante el día y del 15% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 96% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche.

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Senamhi, esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.