A qué hora juegan Argentina vs Colombia HOY en Perú: partido por la final de la Copa América 2024

Lionel Messi de Argentina y James Rodríguez de Colombia - Créditos: Composición Infobae

La selección argentina se medirá ante Colombia hoy, domingo 14 de julio, por la final de la Copa América 2024. El partido, que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, es crucial para ambas escuadras que lucharán por conseguir el título.

Sin duda alguna, en esta edición del certamen continental, James Rodríguez ha mostrado una de sus mejores versiones. Recordemos que el ‘10′ venía siendo sumamente criticado, sin embargo, pudo afianzarse en el equipo dirigido por Nestor Lorenzo, llevándolo hasta el partido más importante de la competencia.

Incluso, hasta el momento, es el jugador con más asistencias (6) en el torneo, seguido de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández de la ‘albiceleste’, que tiene entre sus filas a futbolistas de alto calibre, como Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Este último es el máximo goleador de la Copa con cuatro tantos.

También es importante recordar lo fundamental que ha sido Ángel Di María, quien confirmó que este será su último encuentro con el combinado ‘gaucho’. “La generación anterior me enseñó de sacrificio y no bajar los brazos. Esta me dio todo lo que me faltaba. Es difícil poder llegar. La gente está acostumbrada, pero no es fácil. No estoy listo para mi último partido con la selección, pero es el momento”, expresó.

En lo que respecta al elenco ‘cafetero’, no podrá contar con Daniel Muñoz luego de terminar expulsado en la semifinal contra Uruguay. El lateral vio la roja en su última aparición, motivo por el cual, no estará disponible para el cuerpo técnico. Claro está que su ausencia se hará notar debido a que es uno de los atacantes con más gol: ya lleva dos.

Mientras que, Lionel Scaloni llega con su plantel completo, aunque la presencia de Marcos Acuña aún está por confirmarse debido a una lesión que lo aqueja. Su participación se definirá horas antes del compromiso.

A qué hora juegan Argentina vs Colombia

El choque entre argentinos y colombianos por la gran final de la Copa América 2024 se llevará a cabo hoy domingo 14 de julio, en las instalaciones del Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Dicho compromiso tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. Por último, en Argentina, Brasil y Uruguay irá desde las 21:00 horas.

Conoce a qué hora se jugará la final de la Copa América 2024 - Créditos: Conmebol

Dónde ver Argentina vs Colombia

El duelo entre Argentina y Colombia será transmitido a través de la cadena internacional DirecTV, que adquirió los derechos exclusivos para emitir todos los partidos de la competencia bajo la autorización de Conmebol. Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming DGO. Por su parte, Infobae Perú, en su página web, contará con todos los detalles del decisivo encuentro.

En territorio ‘gaucho’ se podrá ver en Telefe, TyC Sports y Televisión Pública (TVP), mientras que en suelo ‘cafetero’ será emitido mediante Win Sports, Canal RCN y Caracol Televisión. Si te encuentras en Estados Unidos, deberás sintonizar Univisión o Fox Sports.

Posibles alineaciones de Argentina y Colombia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.