Incidentes en la previa de la final de la Copa América: un grupo de fanáticos colombianos intentó entrar por la fuerza y cerraron las puertas del estadio

Incidentes en la previa de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia

Una gran preocupación se instaló en el HardRock Stadium de Miami, a horas del inicio de la final de la Copa América que animarán Argentina y Colombia. Es que en la previa del crucial encuentro que definirá al campeón, se registraron serios incidentes debido a que una gran cantidad de simpatizantes quisieron ingresar al estadio sin tickets.

Se trató de un episodio de tensión, en el que más de un centenar de fanáticos cafeteros intentaron vulnerar los controles de seguridad para saltar los molinetes y lograr una ubicación en alguna de las gradas para ver el histórico espectáculo. Según informaron desde ESPN, varios de los hinchas fueron detenidos por las autoridades, pero otros lograron cumplir con su objetivo. Se trató de un momento caótico, cargado de entusiasmo y fervor, ya que los colombianos sueñan con ver a su equipo ganar por segunda vez el trofeo más codiciado de la región.

En este contexto, los organizadores decidieron cerrar los accesos como medida preventiva. Lo llamativo fue que el operativo no tuvo en consideración los controles previos en los lugares estratégicos antes de llegar al escenario.

No es la primera vez que los hinchas cafeteros protagonizan situaciones vandálicas en el certamen. Durante la semifinal contra Uruguay, en las gradas también se registraron incidentes cuando los eufóricos seguidores intentaron agredir a los familiares de los futbolistas de La Celeste. “Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”, dijo en un elevado tono de voz Bielsa, quien se anticipó al afirmar que hablaría pensando en todas las amenazas que podía llegar a recibir por este caso.

Enseguida, el técnico rosarino de 68 años le apuntó al periodismo: “Las preguntas también actúan de manera cómplice. Todo esto lo tienen que decir ustedes, no lo tengo que decir yo. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”. Más tarde, prosiguió: “Usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agreden a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o mentira? Usted no lo dice por corporativismo. A mí me importa decir que le están pegando a la familia de un tipo y que hay un procedimiento para que eso no suceda. ¿Y yo tengo que contestar su pregunta? ¿Yo soy el que tiene que decir todo esto de esta manera? No sé cuáles son las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder y que se calla la boca según a qué parte del poder se favorece o perjudica”.

La organización del certamen estuvo en la mira de varios entrenadores. Lionel Scaloni también se quejó del estado de los terrenos de juego, cuando su equipo debutó frente a Canadá en la fase de grupos. Más allá de los acontecimientos, la fiesta continúa en el país del norte. Colombia ganó una sola vez la Copa América (en 2001 cuando la organizó en su hogar), mientras que la Albiceleste tiene la esperanza de convertirse en el seleccionado más ganador de la región, ya que en la actualidad comparte el primer puesto con Uruguay gracias a sus 15 conquistas.