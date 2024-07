Gol de Hernán Barcos tras polémico penal en Alianza Lima vs César Vallejo por la Liga 1 2024

Doblete del delantero argentino en Trujillo por el Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Hernán Barcos sigue dando muestra de su vigencia en el Perú. El ‘Pirata’ deslumbró este sábado 13 de julio en el partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, tras conseguir un importante doblete. Su segundo gol fue por la vía penal, después de una polémica jugada en el área del elenco trujillano en el que tuvo que intervenir el VAR.

Tras abrir el marcador en el primer minuto del enfrentamiento, el ‘Pirata’ no se conformó y fue en busca de más. Las cosas se complicaron luego de que los locales consigan darle vuelta con los tantos de Josepmir Ballón (24′) y Yorleys Mena (34′) antes del entretiempo. En medio de ese contexto adverso, el goleador argentino volvió a aparecer para darle una mano a los ‘íntimos’.

Sin embargo, todo nació a partir de una acción que generó polémica en el estadio Mansiche. Kevin Serna cayó dentro del área rival en la disputa del balón con Carlos Ascues. En principio, el árbitro Edwin Ordóñez decidió no cobrar falta, pero luego los encargados del VAR le pidieron que revise la jugada detenidamente por medio de la tecnología.

Esto generó la molestia de Guillermo Salas, quien fue amonestado por reclamos airados contra el réferi mientras se acercaba a ver la pantalla. Tras algunos segundos de análisis, finalmente el juez decide pitar el penalti, considerando que el defensor de Vallejo llega a derribar al atacante aliancista, y Hernán Barcos fue el encargado de ejecutar desde los 12 pasos.

Kevin Serna cayó en el área y todo terminó en revisión del VAR. (Video: Liga 1 Max)

El ‘Pirata’ no falló. Venció al guardameta Carlos Grados en el duelo aparte y celebró el 2-2 en Trujillo. Minutos después, César Vallejo tuvo una chance de volver a ponerse arriba en el marcador con una acción que también fue polémica. Arley Rodríguez, exjugador aliancista, cayó en el área y el árbitro pitó penalti, pero luego cambió su decisión tras nuevamente hacer uso del VAR.

Cabe mencionar que Alianza Lima se quedó con los tres puntos de la contienda, tras encontrar el tercer gol en los minutos finales. Renzo Garcés anotó el 3-2 con un gran remate de cabeza y permitió que los ‘íntimos’ celebren la victoria en condición de visitante y empiecen el Torneo Clausura con el pie derecho.

El resultado no dejó conforme a todo el entorno del cuadro trujillano, que tras el final del choque, jugadores y cuerpo técnico le reclamaron al réferi Ordóñez por sus decisiones a lo largo del cotejo. Vallejo se quedó con las manos vacías en esta primera fecha, pero intentará recomponerse en las siguientes jornadas.

Alianza Lima y su revancha por el Clausura

A inicios de temporada, Alianza Lima tenía expectativas bastante altas en busca del trofeo del Apertura. No obstante, no cumplió sus objetivos en la primera parte del año. En las jornadas finales, se quedó fuera de la pelea por el primer lugar, tras ser superado no solo por Universitario de Deportes (ganador) y Sporting Cristal (2°), sino también por Melgar (3°).

Alianza Lima buscará ganar el Torneo Clausura. Crédito: Prensa AL

En el primer certamen del año, el elenco de La Victoria terminó en el cuarto lugar de la tabla con 33 puntos. Ahora, intentará conseguir el liderato de este segundo torneo y ha empezado de la mejor manera posible: ganándole a un rival que en la presente temporada no había perdido en casa hasta antes de este enfrentamiento.

Sin duda alguna, este triunfo será muy importante para las aspiraciones de Alianza Lima en el Clausura. Ahora, los dirigidos por Alejandro Restrepo deberán mantenerse en esa senda para estar cerca del trofeo y tener un lugar en los playoffs de la competencia local.