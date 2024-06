Jefferson Farfán reaccionó colérico, inconsolable y con impotencia al ver derrota de Perú vs Canadá por la Copa América 2024

La 'Foquita' vivió la caída de la selección nacional ante Canadá por la Copa América 2024. (JF10 TV)

La derrota de la selección peruana ante Canadá del pasado martes 25 de junio ha sido un golpe muy duro. Y es que Jorge Fossati y compañía han quedado al borde de la eliminación de la Copa América 2024 a falta de una fecha por disputarse.

No solo afectó a los millones de hinchas, sino también a los exjugadores de la ‘bicolor’. Jefferson Farfán, futbolista retirado y ahora se desempeña como youtuber, reaccionó a la caída de sus excompañeros en el Sporting Park de Estados Unidos.

La ‘Foquita’ vivió el duelo con mucha emoción de inicio a fin. Su primer sobresalto se dio cuando Miguel Araujo se marchó expulsado por una dura entrada contra Jacob Shaffelburg. “Es una jugada tan simple, no puede ir a matarlo así”.

Minutos después, con el ingreso de su compadre Paolo Guerrero, aumentó su ilusión. Farfán exclamó que el ‘Depredador’ marcaría el gol de los peruanos, pero lamentablemente no pasó. Por lo contrario, los canadienses rompieron la igualdad con tanto de Jonathan David.

“No con.....”, exclamó el ‘10 de la calle’ al ver la anotación del conjunto de Concacaf. De inmediato, lanzó el balón que tenía en las manos y casi le cae a uno de sus amigos. No lo podía creer. “No, no, no, no”, repitía mientras se sujetaba la cabeza.

El exjugador de Alianza Lima no salía de su asombro. “No seas abusivo”. E indicó lo que la defensa de Fossati debió hacer para evitar el 1-0 de los norteamericanos. “Tienes que cerrarlo ahí antes, tiene que cerrar, no jo..., no entiendo,¿Por qué? Tienen que retroceder, primero corta”.

Jefferson Farfán lamentó el gol de Canadá y apuntó los errores de Perú.

Dos acciones puntuales hicieron poner de pie al exdelantero de Schalke 04. La ‘tijera’ de Christian Cueva y el tiro libre de Paolo Guerrero. Las dos ocasiones quedaron a poco de convertirse en el empate de la selección peruana ante Canadá.

Sin embargo, el pitazo final y la derrota de la ‘blanquirroja’ consumada provocó una desatada reacción de Farfán, llena de cólera, desconsuelo e impotencia, al extremo de lanzar su gorra al suelo. “Tama...., qué injusticia, qué injusticiaaaa”.

Jefferson Farfán lanzó su gorra al suelo luego del pitazo final en Perú vs Canadá.

Próximo partido de Perú en la Copa América 2024

No todo está perdido para la selección. Eso sí, tendrá que vencer a las probabilidades. Perú, con la derrota ante Canadá, quedó con un punto- ganado en el empate ante Chile en el ‘clásico del Pacífico’ -y se ubica en la última casilla del Grupo A.

En este contexto, la ‘bicolor’ se ve en la obligación de superar al vigente campeón, Argentina, en la jornada de cierre. Este encuentro, que en el papel era el menos accesible para los peruanos, se llevará a cabo el sábado 29 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium.

Y como si fuera poco, el conjunto de Jorge Fossati deberá esperar el resultado del enfrente entre chilenos y canadienses, el cual se jugará en simultáneo de su cotejo. Le conviene un empate para que la escuadra de Concacaf quede con cuatro puntos y lo supere por diferencia de goles.