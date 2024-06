Christian Cueva está de regreso en Perú: jugó por primera vez con Fossati, se asomó al gol en Copa América 2024 y acabó desolado

Christian Cueva volvió a jugar con la selección peruana en la derrota ante Canadá por Copa América 2024.

Perú ha sufrido un doloroso revés en Kansas al caer por la cuota mínima (1-0) a manos de Canadá en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. A los de Jorge Fossati sólo les valía ganar para soñar con la clasificación a cuartos de final, pero no lo hicieron al ser derrotados con un gol de Jhonatan David.

Ahora, la ‘bicolor’ tendrá que recomponerse inmediatamente, futbolística y anímicamente, para asumir su último reto de fuste: sostener un careo del más alto nivel contra Argentina. En aquel encuentro pueden darse algunas agitaciones en el parado técnico o ingresos que puedan marcar la diferencia como el protagonizado por Christian Cueva frente a los canadienses.

Christian Cueva fue uno de los recambios de emergencia en Perú. - Crédito: AFP

El ‘10′ de Perú ha sido uno de los futbolistas que más expectación ha levantado en la CA2024 por su controversial inclusión en la nómina al encontrarse en plena recuperación deportiva. A pesar de esa circunstancia, el entrenador Fossati lo incluyó entre los viajeros y recientemente echó mano de él dejando en claro que lo tiene muy en cuenta en sus planes.

Al momento que la selección peruana atravesaba una crisis de gestación de juego y pasaba serios aprietos en el score, el ‘Nono’ refrescó el mediocampo con el esperado ingreso de Christian Cueva por Sergio Peña, alrededor de los 80′ minutos. Así las cosas, el díscolo deportista tenía un escaso tiempo para exhibir sus credenciales.

Christian Cueva fue recibido fervorosamente por la afición de Perú en CA2024. - Crédito: América TV

A partir de entonces, ‘Aladino’ se volvió en el protagonista de un partido prácticamente resuelto por toda la expectativa que representaba su nombre, teniendo en cuenta que llevaba más de ocho meses inactivo por una lesión a la rodilla, de la cual tampoco quiso operarse por recomendaciones médicas.

El que, en su momento, fuera uno de los estandartes de la selección mostró todo su orgullo en cada pelota que tocó y cada aparición valiente que dio. Pero lo cierto es que su versión no era la mejor y se apreciaba que estaba lejos de un estado de forma ideal.

Aun así, Cueva se las ingenió para sacar de la galera una acción propia de los genios que pudo cambiar el destino del compromiso. Entrando en tiempo de reposición, exactamente en el 90′+1, Christian apareció dentro del área para pegarle en primera de volea a un pivoteo de Paolo Guerrero. La pelota tenía destino a portería, pero Maxime Crépeau se arrojó sobre su derecha para detener el lanzamiento con una parada extraordinaria que ahogó el grito de gol en todo Perú.

El '10' estuvo muy cerca de celebrar en CA2024. | VIDEO: DSports

Con tan sólo ese simple derroche, demostró que su fútbol todavía está vigente, pero está obligado a recuperar su nivel. La desolación llegó a la delegación con el silbatazo final donde todos quedaron hundidos incluso Christian, aunque aún guarda un poco de esperanza para lo que viene.

“Duele mucho la derrota, once contra once es diferente, no te puedo decir qué pueda pasar, pero las derrotas duelen. El equipo hizo un gran trabajo en un escenario complicado como el calor, pero creo estaba para los dos. Triste por eso, esto acaba en la última fecha de grupos, veremos qué pasa, ahora vamos a ir a recuperar, corregir y mejorar todo lo que se pueda para el próximo partido”, sentenció.