Falleció Humberto Horacio Ballesteros, histórico arquero de Universitario de Deportes que llegó a la final de la Copa Libertadores 1972

Ballesteros es un ídolo de Universitario de Deportes, club con el que ganó dos títulos nacionales. - Crédito: Difusión

El exportero Humberto Horacio Ballesteros, argentino de nacimiento nacionalizado peruano, ha fallecido a la edad de 80 años. Símbolo de Universitario de Deportes, club con el que destacó a inicios de la década de los 70′ ganando dos títulos nacionales en 1971 y 1974, es recordado por ser una de las piezas capitales para llegar a la final de la Copa Libertadores 1972, donde cayeron a manos de Independiente de Avellaneda.

La noticia del lamentable deceso de ‘HH’ fue dada a conocer por el propio equipo que le abrió las puertas en el fútbol de Perú: “El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de Humberto Horacio Ballesteros, histórico arquero crema que fue campeón nacional en 2 ocasiones (1971 y 1974) y subcampeón de la Copa Libertadores 1972. ¡Descanse en paz, Don Horacio!”.

Humberto Horacio Ballesteros llegó a identificarse con Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

Ballesteros es considerado como uno de los mejores guardametas en la historia de la ‘U’. No por nada marcó un registro único de imbatibilidad manteniendo su arco en cero, durante 775 minutos, entre mayo y agosto de 1971. Detrás de su estela aparece otro mítico ‘crema’ como Óscar Ibáñez con una marca de 716 minutos sin haber visto su meta vencida.

“Universitario fue el equipo que me dio la oportunidad de salir dos veces campeón, ser subcampeón de América, tener grandes amigos, tener un equipo extraordinario y vivir en el Perú, Universitario me dio el puntapié inicial para quedarme en Lima. Siento que la gente me quiere mucho, siento que la gente mayor se acuerda de uno”, dijo hace cerca de un lustro en relación a su conexión con los de Odriozola.

Humberto Horacio Ballesteros, arquero legendario de Universitario. - Crédito: Difusión

El estado de salud de ‘HH’ se deterioró en los últimos años a partir de una fractura en la cadera producto de una caída en su domicilio. Sumado a ello contrajo una infección en un centro médico, aunque pudo salir adelante enfocándose en una larga rehabilitación para recuperar la movilidad de sus miembros inferiores.

La última aparición pública de Ballesteros fue en la Noche Crema 2024 llevada a cabo en el estadio Monumental, en Ate. Acompañado de su hijo, mientras era trasladado en una silla de ruedas al campo, Humberto Horacio se mostró muy conmovido al recibir un imponente homenaje junto a otras viejas glorias de la ‘U’ como Héctor Chumpitaz y Percy Rojas: “Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, Universitario”.

Humberto Horacio Ballesteros es el arquero con récord con imbatibilidad en la historia de Universitario. - Crédito: Difusión

Vetado de la selección peruana

Humberto Horacio era el ‘1′ más importante del Perú luego de la participación en la Copa del Mundo 1970. Sus destacadas exhibiciones con la ‘U’ lo postularon como un portero interesante para naturalizar pensando en el siguiente proceso con la selección nacional para el Mundial 1970.

Ballesteros tenía todo el respaldo del comando técnico de aquel entonces, encabezado por el uruguayo Roberto Scarone, y sólo hacía falta la tramitación de sus papeles peruanos, pero desde el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada impidieron el proceso y lo vetaron por una razón insólita en estos tiempos.

“Estuve entrenando casi cuatro meses con la selección en Chosica, pero cuando tenía que sacar mi pasaporte, no pude hacerlo porque el general Velasco Alvarado, presidente del Perú en ese entonces, me dijo: ‘Me vas disculpar, no tengo nada contra ti, pero mis principios son estos [nacionalistas] y no me dieron el pasaporte’, dijo a Correo hace más de una década.

Humberto Horacio Ballesteros entrenando con Juan Carlos Oblitas y José Fernández, en el Club El Bosque, pensando en su inclusión a la selección peruana. - Crédito: Juan Carlos Esteves