Renato Tapia recibió dos ofertas de la Premier League, ante inminente salida de Celta de Vigo: las otras ligas que quieren al peruano

Ante su inminente salida de Celta de Vigo, el mediocampita peruano viene recibiendo propuestas de grandes equipos del mundo. (Video: Movistar Deportes).

Renato Tapia es uno de los pocos jugadores peruanos que milita en el extranjero. Pero además, pertenece a ese grupo selecto que se encuentra en el fútbol europeo. De hecho, en las últimas cuatro temporadas había defendido los colores de Celta de Vigo. Sin embargo, su contrato culmina a finales de junio próximo. En ese sentido, el polifuncional jugador recibió ofertas de dos clubes de la Premier League y dejaría el cuadro ‘celtista’.

En la antesala del amistoso ante Paraguay en el estadio Monumental, la periodista de Movistar Deportes, Daniella Fernández, lanzó una información crucial respecto al futuro del ‘Cabezón’. Sucede que su vínculo con el elenco español es hasta el 30 de este mes, por lo que pasada esa fecha quedará con la carta pase en su poder para poder negociar con cualquier equipo sin una bonificación de por medio hacia su club de procedencia.

De acuerdo a la comunicadora, la prioridad del deportista es de quedarse y extender su estadía en la entidad ‘vigués’. En el caso de que esta opción no se materialice, existe una propuesta concreta de otro conjunto de LaLiga. Se trata de Girona, que acabó en el tercer lugar de la clasificación (solo por detrás de Real Madrid y Barcelona) en la última campaña y tendrá la oportunidad de participar en la siguiente edición de la UEFA Champions League.

Asimismo, desde la Primera División del balompié inglés, le han llegado dos ofertas reales a Renato Tapia. Y por si fuera poco, también cuenta con posibilidades reales para que pueda mudarse a Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) o Estados Unidos (MLS). Sin embargo, estas últimas opciones quedaron descartadas porque la intención del canterano de Esther Grande de Bentín es continuar su carrera en Europa.

Cuando Renato Tapia enfrentó a Girona FC con Celta de Vigo en LaLiga 2023/2024. - créditos: EFE

Por ahora, Renato Tapia se encuentra enfocado en la selección peruana, que participará en la Copa América 2024. Ahora, el libro de pases en España data desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto. En cambio, en Inglaterra, comenzó el 14 de junio y culmina en la misma fecha, tiempo para que el ‘Cabezón’ defina su futuro.

En Celta de Vigo es muy complicado que pueda seguir. Esto debido a las últimas declaraciones del director deportivo del club, Marco Garcés, quien aseguró que ambas partes habían hablado sobre el tema, pero que las ofertas que le llegaban lo ponían fuera del alcance para alcanzar un acuerdo.

La Premier League, el sueño de Renato Tapia

Desde que empezó en el fútbol, Renato Tapia ha confesado en varias ocasiones que su sueño es militar en LaLiga de España, pero sobre todo en la Premier League de Inglaterra.

“Me encantaría jugar en la Premier League. Desde pequeño me levantaba temprano en las mañanas de Perú para poder ver partidos de allá. Siempre me ha gustado verlo. Sábado a las seis de la mañana que jugaban el primer partido y me quedaba hasta nueve o 10. Después me iba a jugar y trataba de aplicar lo que veía en los partidos”, reveló en una entrevista para AS en agosto del 2017.

Renato Tapia enfrentó a Manchester City en el Etihad Stadium con Feyenoord por la Champions League el 2017. - créditos: Getty Images

La vez que Renato Tapia pudo jugar en la Premier League

Renato Tapia estuvo cerca de llegar a la Premier League. Esto sucedió cuando tenía 15 años y se formaba en las divisiones menores de Esther Grande de Bentín. Tuvo la gran oportunidad de fichar por Liverpool, aunque se truncó por una increíble razón.

“Había llegado a Liverpool a prueba tras el Sudamericano Sub 17 donde había jugado como central. Pero para jugar en la Premier en ese puesto las condiciones que ponían eran las de medir 1,90 para arriba. Según los estudios que me hicieron no llegaría a más de 1,80. Eso ya está y ahora toca apuntar para allá que es lo que siempre he querido”, le mencionó al citado medio español.

Los números de Renato Tapia en Celta de Vigo

El mediocampista peruano tuvo un gran impacto en Celta de Vigo, al que llegó a mediados del 2020. De hecho, se adueñó de un puesto en el centro de la cancha y disputó un total de 34 partidos, causando el interés de clubes de varias partes del Viejo Continente. Aunque las posteriores temporadas, entre lesiones y la irrupción de Fran Beltrán, hicieron que muchas veces sea dejado en el banco de suplentes.

Sin embargo, en el primer semestre del 2024, pudo revertir su situación. En total, Renato Tapia jugó en 120 partidos, en los que brindó un asistencia, recibió 34 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones.