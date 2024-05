Matteo Pérez explicó por qué eligió a Suecia y no a Perú: “Crecí con la cultura peruana, pero tengo que seguir a mi corazón”

Matteo Pérez, jugador de Bayern Munich, explicó por qué eligió jugar por la selección de Suecia y no por Perú.

La posibilidad de que Matteo Pérez, futbolista de Bayern Munich, vista la camiseta de la selección peruana se diluye con el pasar del tiempo. El joven de 18 años ha sido llamado a la mayor de Suecia y tiene la firme convicción de defender al país donde nació, pese a sus raíces ‘incaicas’ por parte de su papá.

El defensor rompió su silencio en entrevista con el medio Sport Bladet y explicó por qué eligió jugar por el conjunto sueco y no por Perú. “Hay dos países que tengo muy cerca del corazón. Tengo un padre peruano y he crecido mucho con la cultura, pero nací y crecí en Suecia. Es un poco difícil, tengo que seguir mi corazón”.

Matteo, asimismo, reveló que tuvo comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no obstante, su respuesta fue tajante. “Les he dicho que ‘de momento estoy aquí’. Lo han respetado y no se habla del tema”. Al parecer, por ahora, el categoría 2005 mantendrá su decisión. “Estoy aquí y tengo mi foco en Suecia”.

El joven futbolista del FC Bayern está convencido de jugar, por ahora, por el país que guía su corazón. | VIDEO: Aftonbladet

Su padre peruano apoya su decisión

Álex Pérez, padre del talento de Bayern Munich, también conversó con Sport Bladet y afirmó que respalda a su hijo en su elección por Suecia, pese a él haber nacido en territorio peruano. Eso sí, dejó en claro que le gustaría que Matteo vista la sagrada ‘bicolor’.

“Ahora mismo todo depende de él. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y se trata más bien de su voluntad. Por supuesto que quiero que juegue en la selección de Perú, pero ahora juega en Suecia”, expresó el papá de Matteo Pérez.

Su progenitor, por último, se refirió a la polémica que se formó en Perú por su decisión. “No puedo llamar a todos los periodistas y explicarles. Los únicos que sabemos cómo ha sido todo el camino somos nosotros los de la familia. Y Matteo nunca ha dicho ‘quiero jugar en Suecia’ o ‘quiero jugar en Perú’. Sólo quiere jugar al fútbol”.

Federación de Suecia anunció la convocatoria de Matteo Pérez a la selección absoluta.

De espaldas a Perú

Matteo Pérez, de 18 años, de esta manera, se une parcialmente a aquel selecto grupo de futbolistas con vínculos peruanos que le dieron un portazo inicial al llamamiento de Perú en su debido momento, ya sea para amistosos internacionales o para integrarse al circuito clasificatorio mundialista.

Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue Gianluca Lapadula. Quien ahora es el ‘9′ por excelencia de la selección peruana -con un cariño colosal por parte de la afición nacional- en su tiempo había dado una negativa inicial para incorporarse a la ‘bicolor’ eligiendo a Italia.

De hecho, el goleador del Cagliari tuvo la dicha de representar a ‘La Nazzionale’ en un duelo preparatorio pensando en las clasificatorias de la UEFA. Se le asignó la titularidad contra San Marino demostrando un nivel brillante plasmado en un hat-trick de un 8-0 definitivo.

Gianluca Lapadula disputó un amistoso con la selección de Italia y después decidió representar a Perú - Créditos: Getty Images.

A Lapadula, de pronto, la suerte le jugó un duro revés a partir de un movimiento en la zona técnica de Italia: salió Gian Piero Ventura para darle ingreso a Cesare Prandelli. Desde entonces nunca más volvió a ser seleccionado y optó por virar hacia Perú, teniendo en cuenta que aún cumplía con los requisitos para mudarse de equipo.

Otro caso más reciente, aunque que parece ser definitivo, es el representado por Alexander Robertson, mediocentro habilidoso formado en Manchester City que posee lazos peruanos por vía materna, aunque detrás tiene otras nacionalidades como la australiana, inglesa y escocesa.

En algún momento desde la VIDENA se interesaron por él, pero jamás dio respuesta denotando desinterés. Actualmente representa a Australia, aunque no de forma total al tiempo que ha perdido terreno por una larga lesión y parece que está fuera del radar.