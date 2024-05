La conexión de César Luis Menotti con Perú: el futbolista que lo impactó, la vez que llegó como comentarista y su admiración por Chabuca Granda

César Luis Menotti era un admirador declarado por la técnica virtuosa del futbolista peruano. - Crédito: EFE

César Luis Menotti, el fútbol en sí mismo para Argentina y leyenda mundial a partir de la consagración con la selección nacional en la Copa del Mundo 1978, ha fallecido a los 85 años víctima de un cáncer estomacal. El mítico entrenador marcó época en su país por su estilo ofensivo, romántico y parsimonioso que coincidió con la irrupción de futbolistas trascendentales como Ubaldo Fillol, René Houseman, Daniel Passarella, Mario Kempes, Leopoldo Luque y Diego Maradona.

Más allá de que su nombre es patrimonio para Argentina, su estampa dejó huella en distintas latitudes del planeta. Y Perú no fue la excepción. En el territorio de los incas no sólo aterrizó para cumplir con su rol de estratega en partidos oficiales, en su momento también lo hizo para vestirse como analista en una clasificación mundialista. O también pudo hacerlo para asumir las riendas de la ‘bicolor’, aunque eso jamás se dio ni progresó quedando en la nebulosa de lo que pudo ser.

Y si de admiraciones se tratase, el ‘Flaco’ guardaba una devoción especial por dos personajes icónicos de nuestra nación: uno pertenecía a la época de oro de nuestro balompié -que por aquel entonces estaba acostumbrado a codearse con los mejores- y la otra integra la historia de nuestro emblemático arte musical. Sí, Menotti quería y respetaba al Perú.

César Luis Menotti es el arquitecto de la primera Copa del Mundo de Argentina. - Crédito: @Costhanzo

Rendido ante un cholo deslumbrante

Al recurrir al diccionario de la Real Academia Española (RAE), descubrimos que la palabra cholo tiene varios significados siendo los más puntuales los siguientes: muchacho indio / mestizo de europeo e indio.

No obstante, dentro de nuestra historia ha sido utilizado para bautizar a uno de los máximos exponentes de nuestro fútbol, a uno de los mejores atacantes de todos los tiempos: Hugo Sotil. Era tal su talento y brillantez que deleitaba a todos, incluso a César Luis Menotti.

Hugo Sotil fue campeón con Barcelona y es uno de los máximos exponentes históricos del fútbol peruano. - Crédito: Difusión

En algún momento cuando fue consultado con respecto al jugador peruano que más lo impactó en su vida, no titubeó al referirse al ídolo del Deportivo Municipal y Alianza Lima. “El ‘Cholo’ Sotil. Fíjese que en España fue tanto o más que Johan Cruyff. Qué jugador el ‘Cholo’, mi Dios”, dijo en una entrevista con Fernando Jiménez documentada en su libro ‘La Boca del Túnel’.

“Ese si que era extraordinario. Yo cuando dirigía al Barcelona, los dirigentes españoles hablaban maravillas noche y día de Sotil. Yo recuerdo un partido en México 70 cuando le pintó la cara a los búlgaros. No me olvido más”, acotó.

El 'Cholo' cautivó al mundo por su talento y brillantez. | VIDEO: YouTube

En modo comentarista

Alejado parcialmente de los banquillos, César Luis Menotti aceptó una propuesta de un canal televisivo para ser el comentarista durante las Eliminatorias Francia 1998.

Bajo esa función llegó a Perú, en 1996, para analizar el partido contra Argentina, en el viejo estadio Nacional. Para sorpresa suya, fue recibido entre aplausos y loas. “Estoy muy feliz, agradezco al pueblo la distinción y respeto con el que me han tratado cuando crucé la cancha, me he emocionado”, dijo ante las cámaras de PANTEL.

El 'Flaco' quedó maravillado por el respeto de los peruanos. | VIDEO: PANTEL

Incondicional por el criollismo

Desmarcándose totalmente del fútbol, el ‘Flaco’ tenía otras pasiones como por ejemplo la música. Es en ese apartado donde entraba a tallar un poco de peruanidad con el surgimiento de dos intérpretes que lo acompañaron en sus momentos más íntimos: Arturo Cavero y Chabuca Granda.

Aunque la última en mención siempre fue una debilidad para sus oídos y su espíritu. “Tengo una foto así de grande en la sala de mi casa”, le comentó a Movistar Deportes, a mediados del 2021, demostrando su ferviente admiración por la autora de la ‘Flor de la Canela’.

Y si debía asociarla con el fútbol, entraba en el plano analógico: “Un partido de fútbol sin público es como ver a ‘Chabuca’ Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”. Así era Menotti, un argentino mundial admirado por la finura peruana.