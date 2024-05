Clarivett Yllescas y Maeva Orlé: de estar a punto de firmar por Regatas a ser campeonas de LNSV con Alianza Lima en 2024

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley temporada 2023/2024.

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley temporada 2023/2024 luego de vencer a la San Martín en la tercera y última final del campeonato. Dos de las jugadoras más destacadas del cuadro ‘íntimo’ fueron Maeva Orlé y Clarivett Yllescas, ambas se sumaron al plantel el año pasado tras su exitoso paso por la Liga de Francia.

Sin embargo, muchos no conocen cómo se concretó su llegada a La Victoria y es que según dio a conocer Cenaida Uribe, jefa de equipo de las ‘íntimas’, la central peruana ya había firmado por Regatas Lima, pero al enterarse que tanto ella como Orlé podían fichar juntas, tomó la decisión de quedarse con la segunda propuesta.

“Me llama una mánager de Europa y me dice ‘tengo a una francesa que quiere ir a Perú’ y era Maeva. Me dijo que ella quería venir, porque tenía a una amiga que iba a jugar aquí y esa amiga era Clarivett”, sostuvo la exvoleibolista durante una entrevista con el periodista Gino Bonatti.

Asimismo, dio a conocer que hizo una llamada de emergencia para poder convencer a Yllescas de que fichara por Alianza. “La misma mánager me cuenta que Clarivett ya tenía contrato con Regatas y en ese mismo momento decido comunicarme con ella para poder convencerla”.

Con respecto a la reunión que sostuvieron, Uribe reveló detalles poco conocidos sobre la negociación. “Al día siguiente nos reunimos con ella y mi delegado para contarle que me había enterado que Maeva quería venir al Perú. Es ahí donde me dice que ella ya tenía contrato con Regatas y que al día siguiente firmaba”.

Posterior a ello, reconoció que fue idea suya contar con ambas en el plantel, motivo por el cual, Clarivett no llegó a firmar por Regatas Lima. “Yo le dije que podía contratar a ambas y sin pensarlo me dijo ‘ok, me quedo contigo’. Así de rápido se dio todo”.

La influencia de Cenaida Uribe en Alianza Lima

Por otro lado, Cenaida contó que se vio en la necesidad de implementar algunas normas de convivencia en el equipo femenino de vóley de Alianza Lima, esto con el objetivo de mejorar y ordenar detalles en la interna.

“Comenzó el orden. No hay retrasos, no hay teléfono, fiestas, fotos y hasta contenido en redes. Yo veo todo eso, lo siento, pero es la única manera de poner orden”, explicó.

Recordemos que la exvoleibolista tomó el cargo de jefa de equipo a fines de 2022 y su incorporación se dio gracias a a recomendación de Carlos Aparicio, exentrenador de las vigentes campeonas nacional.

“Sacan a Carlos Aparicio, al cual agradezco. Él me llama y me dice: ‘Yo estoy saliendo de Alianza, pero soy de Alianza a muerte y le he recomendado a los directivos que, si quieren que el club mejore y levante, tienen que traer a Cenaida Uribe’. Siempre estaré agradecida con Aparicio”, finalizó.

Cenaida Uribe es jefa de equipo de Alianza Lima desde fines de 2022.

Maeva Orlé fue elegida como MVP

Maeva Orlé es una voleibolista profesional procedente de Francia y juega como atacante opuesta. Inició su carrera deportiva en el club France Avenir de su país. Luego, pasó por equipos como Le Cannet, ASPTT Mulhouse, Stade Francais París y Marcq Volley de la misma liga.

En el exterior, defendió los colores del UVT Agroland Timisoara de Rumania, Hameenlinnan de Finlandia, PLDT Home de Finlandia y VC Kuanysh de Kazajistán. A inicios de la temporada 2023/2024, Alianza Lima anunció su fichaje para disputar la Liga Nacional de Vóley. En esta campaña, pudo consagrarse campeona nacional con las ‘íntimas’ y fue premiada como la mejor jugadora del certamen.

Maeva Orlé durante su paso por ligas del extranjero - Créditos: Difusión

Después de haber sido premiada, Orlé se mostró muy emocionada por el título conseguido: “Firmé para esto, para salir campeonas y al final se logró. Sabíamos que iba a ser más duro que los otros partidos, porque era el último duelo del campeonato. San Martín nos presionaba todo el tiempo. No parábamos de decir que teníamos que mantener la calma y ser pacientes”.