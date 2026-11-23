Dos profesionales revisan en una computadora portátil la interfaz de un asistente digital junto a una guía impresa sobre herramientas de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres de cada cuatro directores financieros ampliaron sus funciones en el último año, y la causa principal ya no es la presión de los accionistas ni la volatilidad de los mercados. Es la inteligencia artificial. Ese dato surge de una encuesta a 865 líderes financieros de cinco países que publicó Salesforce, y pone en números algo que muchos ejecutivos del área ya sienten en su día a día: el rol cambió, y lo hizo rápido.

El informe, titulado Priorities Report, recogió respuestas de directores financieros, directores de contabilidad y vicepresidentes de finanzas de Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. La encuesta se realizó entre el 4 y el 15 de mayo de 2026 bajo metodología doble ciego: los participantes no sabían que Salesforce había encargado el estudio, y la empresa no tiene acceso a su identidad.

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Los resultados muestran una transformación que va más allá de las herramientas. La mitad de los líderes relevados se posiciona hoy como el principal responsable de la estrategia de inteligencia artificial dentro de su organización. Eso implica definir dónde se despliega la tecnología, qué datos puede usar, qué controles se aplican y cómo se mide su impacto. Decisiones que antes eran territorio casi exclusivo de los equipos de tecnología.

“A los responsables financieros se les pide que hagan más: no solo informar sobre los resultados, sino también ampliar hacia nuevos modelos de negocio, habilitar más canales de distribución y desarrollar una estrategia de IA para su empresa”, afirmó Sam Chung, Chief Customer Officer de Agentforce Revenue Management, en declaraciones recogidas por Salesforce.

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Un usuario opera un teléfono inteligente junto a una representación gráfica luminosa de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chung fue directo sobre el cambio de fondo: “Las decisiones sobre IA ya no llegan al departamento de finanzas como solicitudes de presupuesto, sino como preguntas sobre riesgo, control y rendición de cuentas. El director financiero ha pasado de simplemente aprobar la IA a ser responsable de ella.”

El 71% de las empresas vende hoy a través de más canales que hace un año

Detrás de la expansión del rol hay un problema concreto: los ingresos se volvieron más difíciles de leer. Las ventas directas siguen siendo el canal principal, pero el autoservicio en línea, las redes sociales, las aplicaciones móviles y los modelos de distribución indirecta ganaron terreno en casi todas las empresas relevadas.

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Un usuario sostiene un teléfono móvil junto a un gráfico digital que representa un cerebro con circuitos de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso crea una fricción específica para las finanzas: los datos de ingresos se fragmentan entre sistemas que no siempre se hablan entre sí. Una misma transacción puede iniciarse en un canal, pasar por un intermediario y requerir conciliación en varios registros antes de que el área financiera tenga una imagen completa. Cuantos más canales, mayor el trabajo de ensamblar esa imagen.

Los modelos de ingresos se multiplican y complican el cierre contable

A la proliferación de canales se suma otro factor: el 65% de los equipos financieros gestiona hoy transacciones bajo más de un esquema de ingresos. Las suscripciones, los servicios profesionales, los modelos basados en consumo y los esquemas híbridos conviven en carteras que antes operaban casi solo con ventas únicas.

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Cada modelo tiene su propia lógica de precios, facturación, cobranza y reconocimiento de ingresos. Muchas veces, esos procesos corren sobre sistemas que no fueron diseñados para integrarse. Para los equipos financieros, eso no es solo carga operativa: es una fuente permanente de riesgo de error y de demora en el cierre contable.

Casi 9 de cada 10 líderes financieros prevén más facturación por consumo en sus carteras

Un mapa mundial ilustra el flujo tecnológico mediante un procesador central y líneas de circuitos que conectan a Estados Unidos con el territorio de China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos basados en consumo son los que más presión ejercen sobre los procesos tradicionales. A diferencia de una venta puntual, en la que el hecho financiero es relativamente lineal, los ingresos por consumo dependen de lo que el cliente use a lo largo del tiempo.

Eso exige conciliar datos de uso con contratos, reglas de precios, registros de facturación y criterios de reconocimiento de ingresos, con frecuencia en sistemas desconectados entre sí. Cada nuevo producto con este esquema suma una nueva serie de variables que el equipo financiero debe monitorear y reconciliar dentro de la proyección. El 88% de los líderes relevados anticipa que sus organizaciones incorporarán más productos de este tipo.

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El 67% de los equipos todavía procesa parte del trabajo semanal con hojas de cálculo

Aproximadamente siete de cada diez líderes financieros reconocen que sus equipos dependen de procesos manuales para gestionar una porción relevante del trabajo semanal. Esa dependencia consume tiempo y genera riesgo de error en un contexto donde la velocidad y la precisión son cada vez más críticas.

Una periodista analiza documentos y mapas en varias pantallas durante una investigación en una sala de redacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios directores financieros identifican una oportunidad de automatizar hasta el 40% de las tareas de sus equipos. La brecha entre ese potencial y el estado actual es, según el informe, uno de los argumentos centrales que impulsa el interés por la IA agéntica. El problema es que muchos equipos todavía no tienen la infraestructura ni la formación interna para hacer esa transición sin apoyo externo.

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El 90% de los directores financieros que ya usa IA obtiene retorno positivo

Los datos son consistentes en un punto: entre quienes ya adoptaron herramientas de inteligencia artificial, los resultados son ampliamente favorables. El 90% informa retorno de inversión positivo, y entre quienes usan específicamente agentes de IA, más del 90% identifica beneficios concretos en ahorro de tiempo, productividad, reducción de costos y precisión en las proyecciones. Alrededor de la mitad califica esos beneficios como significativos.

Parte del impacto se concentra en tareas de alto volumen basadas en reglas que históricamente demandaron intervención manual. PwC documentó que la IA agéntica ya reduce hasta un 80% el tiempo que tarda una factura en pasar de recibida a liquidada. Más allá de la velocidad operativa, la tecnología también habilita simulaciones: los equipos pueden anticipar cómo un cambio en los precios o en la combinación de canales afectaría las proyecciones, antes de que ese cambio ocurra.

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La seguridad y la gobernanza frenan la escala de adopción

Un gráfico conceptual asocia la infraestructura de inteligencia artificial con la expansión del producto interno bruto en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios no eliminaron las barreras. El 46% de los líderes financieros señala la seguridad como el principal obstáculo para escalar el uso de la IA. Le siguen las preocupaciones sobre gobernanza e integración con los sistemas existentes, mencionadas por el 42%.

Para los directores financieros, esas preocupaciones no son abstractas. Se traducen en preguntas concretas sobre controles, auditabilidad, acceso a los datos y cadenas de responsabilidad. A eso se suma una brecha de capacidades: muchos equipos no tienen la experiencia técnica necesaria para gestionar la IA con la solidez que la función exige, justo cuando se les pide que lideren la estrategia de adopción a nivel corporativo.

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Los directores financieros asumen un rol doble que nadie diseñó explícitamente para ellos

El cuadro que emerge del informe es el de una función que opera bajo dos exigencias simultáneas: gestionar la implementación de la IA en toda la organización y, al mismo tiempo, apoyarse en esa misma tecnología para administrar una complejidad operativa que sus propios procesos aún no absorbieron del todo.

Un cartel sobre inteligencia artificial en el puesto de un robot de IA en "Security China", una feria dedicada a la seguridad pública, celebrada en Pekín (China) el 7 de junio de 2023. REUTERS/Florence Lo

La encuesta se realizó del 4 al 15 de mayo de 2026 e incluyó respuestas de directores financieros, directores de contabilidad, vicepresidentes ejecutivos de finanzas y vicepresidentes de finanzas de Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Los encuestados no sabían que Salesforce había encargado el estudio, y la compañía desconoce la identidad de los participantes más allá de sus criterios de calificación.