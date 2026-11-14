Perú

Predicción del estado del tiempo en Iquitos para este sábado 14 de noviembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, lee el estado del tiempo en Iquitos para las próximas horas para hoy.

La probabilidad de lluvia para este 14 de noviembre en Iquitos es de 79% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 93% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32.1 grados y un mínimo de 23.6 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

PUBLICIDAD

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

El clima en Perú

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronóstico del clima en Lima este sábado 14 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del clima en Lima este sábado 14 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de noviembre en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de noviembre en Huancayo

Clima en Cuzco: el estado del tiempo para este 14 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: el estado del tiempo para este 14 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Arequipa este 14 de noviembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Arequipa este 14 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

DEPORTES

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso disputado en Matute por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para 2-0 de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2026