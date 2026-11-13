Perú

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del clima en Iquitos para las próximas horas para hoy.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30.3 grados, la previsión de lluvia será del 88%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 5.6 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23.2 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 65%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11.1 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran solamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

PUBLICIDAD

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

El clima en Perú

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Lima este 13 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Lima este 13 de noviembre

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 13 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 13 de noviembre

Clima en Huancayo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Huancayo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

Clima en Arequipa: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 13 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Arequipa: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 13 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Estrellita Torres por defender a Kevin Salas por app de citas: “Es verificado, cómo explicas eso”

Magaly Medina cuestiona a Estrellita Torres por defender a Kevin Salas por app de citas: “Es verificado, cómo explicas eso”

Carlos Alcántara conserva la ropa de su madre y descubre sus íntimas anotaciones tras su muerte: “Encontré sus agendas”

Gino Pesaressi oficializa relación con influencer Zaelita: así reaccionó Gonzalo Torres, su supuesto “padre”

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Jesús Alzamora se emociona al conducir la llegada del papa León XIV desde la Plaza de Armas: "Tremendo honor"

DEPORTES

Dónde ver Paraguay vs Singapur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Paraguay vs Singapur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Paraguay vs Singapur HOY: partido amistoso en Kallang por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Argentina vs Uruguay HOY en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026

El Challenger de Lima 2026 se quedó sin peruanos: Juan Pablo Varillas fue eliminado a manos del argentino Genaro Alberto Olivieri