Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
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Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este miércoles, 11 de noviembre el pronóstico del clima es:

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Lluvia irregular en las cercanías Por su parte, la temperatura máxima será de 29ºC , mientras que la mínima de 20ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

El clima en la ciudad costera

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

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Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

El impacto de El Niño en Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, como El Niño y La Niña, influyen de manera directa en el clima de Trujillo por su ubicación en la costa norte del Perú. Durante El Niño, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico altera los patrones habituales y provoca lluvias intensas en esta región, donde las precipitaciones suelen ser escasas. Esta alteración genera situaciones inusuales como inundaciones y desbordes de ríos, impactando tanto en la ciudad como en áreas rurales.

Durante los episodios severos de El Niño, registrados en 1983, 1998 y 2017, Trujillo enfrentó lluvias fuera de lo común que ocasionaron efectos negativos sobre infraestructura, viviendas y actividades económicas. El aumento del caudal en los ríos Moche y otros generó daños materiales y afectó zonas emblemáticas como Chan Chan, cuyo material de construcción es vulnerable a la humedad. Estas circunstancias pusieron a prueba la resiliencia de la ciudad y la capacidad de respuesta frente a emergencias.

En contraste, La Niña produce condiciones opuestas al enfriar las aguas del Pacífico. En Trujillo, esto se traduce en refuerzo del clima seco, menor probabilidad de lluvias y un descenso leve de las temperaturas. Si bien La Niña puede limitar la disponibilidad de agua y reducir la productividad agrícola, no ocasiona los problemas graves que suele provocar El Niño, por lo que la ciudad mantiene su rutina en términos generales.

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