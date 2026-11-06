Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil militares y 7 mil toneladas de ayuda

La estrategia del Ejecutivo contempla el despliegue de policías y militares bajo un solo comando, cambios en la institución policial, nuevas infraestructuras penitenciarias y operaciones contra las organizaciones criminales. TV Perú.

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Las lluvias intensas, las inundaciones y los posibles huaicos representan uno de los principales desafíos que enfrenta el Perú ante el desarrollo del fenómeno El Niño. En medio de la preocupación por los daños que pueden ocasionar las precipitaciones en distintas regiones, la presidenta Keiko Fujimori presentó las acciones que su Gobierno asegura haber ejecutado durante sus primeros 100 días para reducir los riesgos y preparar una respuesta ante posibles emergencias.

Durante su mensaje a la Nación del jueves 5 de noviembre, la mandataria dedicó parte de su balance a las obras de prevención, la limpieza de los cauces de los ríos y la disponibilidad de equipos para atender a las poblaciones que podrían resultar afectadas. Según afirmó, su administración destinó S/1.500 millones a trabajos de prevención en apenas tres meses, una inversión que, de acuerdo con sus cifras, equivale al doble de todo lo ejecutado durante 2025.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Fujimori sostuvo que el país no se encontraba preparado cuando asumió el Gobierno y cuestionó que las administraciones anteriores no hubieran desarrollado suficientes obras pese a que la amenaza del fenómeno climático ya era conocida desde febrero.

“El fenómeno El Niño de este año es el más intenso de los últimos 100 años en el Perú. Cuando asumimos el gobierno, el país no estaba preparado para El Niño. Los gobiernos precedentes no habían realizado obras de prevención, a pesar de que se conocía de esta amenaza desde el mes de febrero”, manifestó.

Frente a ese escenario, la presidenta defendió las decisiones adoptadas desde el inicio de su gestión y aseguró que las intervenciones comenzaron desde el primer día de su administración. “Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Comenzamos a trabajar desde el día 1”, expresó.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Keiko Fujimori reporta 179 kilómetros de ríos descolmatados y 4,5 millones de metros cúbicos retirados

Uno de los principales indicadores que destacó la mandataria fue la descolmatación de 179 kilómetros de ríos a lo largo de la costa peruana. Según explicó, estos trabajos representan un avance del 85 % de lo que se tenía programado intervenir y permitieron retirar aproximadamente 4,5 millones de metros cúbicos de material acumulado en los cauces.

En su exposición, Fujimori mencionó intervenciones en los ríos Tumbes, Piura, Chira, La Leche, Reque, Chicama, Moche, Virú, Santa, Pativilca, Huarmey, Lacramarca, Zaña, Chillón, Rímac, Lurín, Cañete, Matagente, Chico, Ica, Pisco, Chili, Tambo, Chaparra, Acarí y Yauca.

La presidenta también se refirió a las modificaciones realizadas para acelerar la ejecución de obras ante emergencias. En ese sentido, indicó que su administración reformó los procedimientos de aprobación de proyectos mediante Obras por Impuestos, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación.

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“Hemos reformado los procedimientos de aprobación de obras por impuestos ante las emergencias, reduciendo los plazos de más de seis meses a 30 días”, sostuvo.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Gobierno destinó S/320 millones al río Moche y culminó defensas ribereñas en tres zonas

Otro de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con La Libertad, una de las regiones que requiere especial atención ante el riesgo de desbordes y activación de quebradas.

Fujimori informó que, cuando recibió el Gobierno, la solución integral para las quebradas San Ildefonso y San Carlos registraba un avance del 60 %. Además, anunció que se dispusieron S/320 millones para la descolmatación y el enrocado del río Moche, una intervención que, según aseguró, será entregada antes de finalizar el año.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

La presidenta también destacó las intervenciones realizadas en Cañete, Chincha y Pisco, donde su administración reportó la culminación de 35 kilómetros de defensas ribereñas. De acuerdo con la cifra que presentó, estas estructuras permitirían proteger a más de 10.000 familias y prevenir la pérdida de aproximadamente 33.000 hectáreas de cultivos.

En el caso de Lima y sus alrededores, Fujimori mencionó la recuperación de 12 geomallas que se encontraban abandonadas y ordenó su instalación inmediata en quebradas consideradas vulnerables.

Las estructuras fueron destinadas a las quebradas Huascarán, Río Seco, Cupiche, Cashahuacra, Huayaringa, Yanacoto, Quirio, La Ronda, Señor de los Milagros y Chacrasana. La instalación de estos sistemas busca contribuir a la contención de materiales y reducir los riesgos asociados a los movimientos de masa durante las precipitaciones.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

77 puentes Bailey y más de 2.000 equipos para responder ante emergencias

La estrategia presentada por Fujimori no se concentró únicamente en la prevención mediante obras. La mandataria también detalló los recursos que, según afirmó, están disponibles para atender a las regiones si se producen inundaciones, deslizamientos u otras emergencias relacionadas con el fenómeno climático.

Entre los anuncios destacó la adquisición de 77 puentes Bailey, estructuras metálicas modulares que pueden instalarse para recuperar temporalmente la conectividad cuando un puente convencional resulta dañado o queda inutilizable.

El Niño como fenómeno climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta indicó que se pusieron a disposición de las regiones más de 2.096 unidades de maquinaria pesada y equipos para desarrollar las labores de ingeniería y responder ante las necesidades que puedan surgir durante la emergencia.

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A ello se suma el despliegue de recursos de las Fuerzas Armadas. Según el balance presidencial, el Gobierno cuenta con cinco buques, 23 helicópteros, 17 aviones y 13.000 efectivos militares para participar en las operaciones de atención y apoyo a la población.

Fujimori también señaló que el país dispone de 7.000 toneladas de ayuda humanitaria almacenadas para atender a las familias que puedan resultar damnificadas. A este recurso se suma la identificación de más de 400 puntos para instalar albergues temporales, destinados a brindar refugio y protección a las personas que pierdan sus viviendas o deban abandonar sus localidades debido a las inundaciones.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

El fenómeno El Niño también puede provocar sequía y afectar a agricultores y ganaderos

Aunque el mensaje presidencial estuvo enfocado en buena medida en las posibles consecuencias de las lluvias intensas, Fujimori recordó que el fenómeno El Niño también puede generar sequía y déficit hídrico en la zona andino-amazónica.

Por ese motivo, el Gobierno destinó, según indicó, S/350 millones para proteger la producción agrícola y ganadera, recuperar cultivos y apoyar a los pequeños productores que puedan enfrentar dificultades por la falta de agua.

Keiko Fujimori presenta un balance de sus primeros 100 días de gobierno desde un atril, rodeada por banderas de Perú. (Presidencia del Perú)

La mandataria detalló la distribución de distintos insumos para atender las necesidades del sector agropecuario. Entre ellos mencionó 270.000 kits de alimento para ganado, 51.000 kits veterinarios, 25.000 kits de insumos agrícolas y 17.000 kits de semillas.

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También informó que se cuenta con 4.000 kits de riego, 4.000 bebederos y 120 reservorios para facilitar el acceso al agua y contribuir a la recuperación de los pastos.

Al referirse a las dificultades que podría ocasionar este fenómeno, Fujimori aseguró que el país podrá recuperarse y que su administración busca evitar que las mismas debilidades de años anteriores vuelvan a poner en riesgo a la población. “El fenómeno El Niño va a pasar y nos volveremos a levantar, pero tengan la certeza que no nos volverá a sorprender con las mismas debilidades por la improvisación”, expresó.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Keiko Fujimori sostiene que el país estará preparado para atender a las familias damnificadas

El mensaje de la presidenta buscó mostrar que la respuesta ante el fenómeno El Niño no depende exclusivamente de la ejecución de obras en los ríos. También requiere contar con maquinaria, puentes, personal, transporte y suministros que permitan actuar cuando las emergencias ya se hayan producido.

Por ello, el balance de los primeros 100 días incluyó tanto las intervenciones de prevención como los recursos que el Gobierno asegura haber adquirido o puesto a disposición de las regiones. La estrategia contempla reducir la vulnerabilidad de las zonas expuestas, mantener la conectividad y facilitar el traslado de ayuda hacia las comunidades que puedan resultar afectadas

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.