Perú

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”

La conductora de televisión cuestionó los intentos de la ‘Señito’ por conquistar las redes sociales, recordó el cierre de su plataforma de streaming y puso en duda su capacidad para conectar con el público digital

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ironizó sobre los contenidos que viene publicando la rubia en YouTube, TikTok y WhatsApp, además de recordar el desenlace de su canal de streaming. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La distancia de la televisión abierta no ha significado que Gisela Valcárcel quiera alejarse de las pantallas. Después de su salida de América Televisión y de los proyectos que intentó desarrollar en plataformas digitales, la conductora ha comenzado a explorar nuevas alternativas para mantenerse en contacto con sus seguidores. YouTube, TikTok y hasta un canal de difusión de WhatsApp forman parte de esta nueva etapa, en la que busca mostrar aspectos de su vida fuera de los escenarios. Sin embargo, sus primeros movimientos en las redes sociales no han pasado inadvertidos para Magaly Medina, quien volvió a dedicarle varios comentarios críticos en su programa.

La periodista analizó los videos que viene publicando la popular ‘Señito’ y cuestionó la manera en que intenta desenvolverse en el entorno digital. Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, su antigua rival televisiva todavía no encuentra una identidad para sus contenidos y tampoco consigue mostrarse de manera espontánea frente a las cámaras. Sus observaciones no se limitaron a sus publicaciones en YouTube, sino que también incluyeron sus transmisiones en vivo, los consejos que comparte con sus seguidores y hasta la posibilidad de realizar entrevistas mientras camina.

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Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

El tema surgió luego de que Gisela explicara que, mientras espera una oportunidad para regresar a la televisión abierta, decidió seguir probando formatos en internet. La conductora había comentado que algunos canales consideran que sus programas representan una inversión elevada, por lo que continúa explorando otras posibilidades para mantenerse vigente. Esta decisión fue motivo de ironías por parte de Magaly, quien cuestionó que todavía no tenga claro qué tipo de contenido quiere desarrollar.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

Magaly Medina cuestiona los intentos de Gisela Valcárcel por convertirse en influencer

Durante su comentario, Magaly recordó que la propia Gisela había hablado sobre las dificultades para conseguir espacio en la televisión abierta. “Bueno, los canales no me quieren, dicen que mi programa cuesta mucha plata, que no hay plata en los canales”, comentó la periodista al referirse a las explicaciones que habría dado la presentadora sobre su situación laboral.

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Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

A partir de ello, la ‘Urraca’ sostuvo que, mientras espera que algún canal la convoque para conversar sobre un posible proyecto televisivo, la conductora ha decidido probar suerte en las redes sociales. Sin embargo, no considera que su desenvolvimiento frente a las cámaras sea natural.

“Y mientras hace hora a que algún canal decida llamarla para ver qué es lo que pueden hacer en televisión abierta, ha decidido seguir probando en redes sociales. Entonces, con su disfuerzo de siempre, nadie le ha dicho que todo tiene que ser más orgánico, Gisela. Pero Gisela nunca ha sido orgánica. Ni siquiera cuando agarra su celular y se pasea caminando por el golf es orgánica. Entonces, ella cree que lo es, pero no es”, expresó.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

Gisela Valcárcel comparte consejos para sus fotografías y videos en redes sociales

Uno de los contenidos que llamó la atención del programa fue un video en el que la conductora ofrece recomendaciones para conseguir mejores fotografías. Con indicaciones sobre los ángulos, la posición de los hombros y la manera de colocarse frente a una cámara, Gisela mostró algunos de los trucos que utiliza cuando alguien le pide una imagen para Instagram.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

El espacio televisivo aprovechó para recordar la plataforma de streaming que Gisela impulsó después de su salida de América Televisión. En aquella oportunidad, la conductora presentó una programación con distintos espacios y promocionó su propuesta como una alternativa para continuar haciendo televisión fuera de la señal abierta. Sin embargo, el proyecto dejó de funcionar meses después.

El informe mencionó algunos de los programas que formaron parte de aquella apuesta, como ‘Monstruitos’, ‘Pirañas’, ‘Choros’ y ‘Suchibol’, y cuestionó que ahora la presentadora vuelva a intentar encontrar un formato que le permita conectar con los usuarios.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
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