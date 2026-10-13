Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Isabella Ladera evaluará una reducción de busto después de terminar la lactancia - crédito @isabella.ladera/ Instagram

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La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera atraviesa una nueva etapa de maternidad después del nacimiento de Koa, su segundo hijo y el primero que tuvo con Hugo García.

En las últimas semanas, la influenciadora ha compartido con sus seguidores parte de su rutina de cuidado, los cambios que ha experimentado tras el embarazo y la manera en que combina la lactancia con el regreso gradual a hábitos vinculados con el ejercicio y el bienestar.

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En medio de ese proceso, Isabella Ladera reveló que evalúa someterse a una reducción de busto cuando termine de amamantar a su bebé. La creadora de contenido hizo el comentario al comparar, en sus historias de Instagram, una imagen de su figura antes del embarazo con otra tomada después del nacimiento de Koa.

La influenciadora compartió la primera fotografía acompañada de una pregunta que, según dijo, se formula con frecuencia. “¿Y si me quito el busto? Pregunta que me hago a diario”, escribió en la publicación. Más tarde, Ladera mostró otra imagen para referirse a los cambios en el tamaño de su busto durante esta etapa. La creadora de contenido aclaró que no tomará una decisión inmediata, pues su prioridad es completar el periodo de lactancia.

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Isabella Ladera comparó el antes y después de su busto tras el embarazo en una publicación de Instagram - crédito @isabella.ladera/ Instagram

“Esto es demasiado, jajaja, al terminar de lactar tomo la decisión”, comentó la venezolana en sus historias.

Isabella Ladera espera terminar la lactancia antes de decidir si se opera

La declaración de la creadora de contenido no confirma que ya haya programado una cirugía. Ladera planteó la posibilidad de realizarse una reducción mamaria después de concluir la lactancia, pero no informó si ya consultó con un especialista, cuándo podría someterse al procedimiento ni qué tipo de intervención evaluaría.

El mensaje se centró en su percepción sobre los cambios físicos posteriores al embarazo. La maternidad, en especial durante la lactancia, puede producir variaciones en el volumen y la forma del busto, por lo que la influenciadora decidió dejar la decisión para una etapa posterior.

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Isabella Ladera priorizó la alimentación de Koa antes de considerar cualquier procedimiento estético. Esa posición coincide con declaraciones que había hecho antes, cuando respondió a usuarios que especulaban sobre supuestos retoques en su apariencia.

Así fue el proceso de Isabella Ladera para nombrar a su hijo Koa y el significado detrás - crédito @isabella.ladera/ Instagram

En una publicación anterior, la creadora de contenido reaccionó a comentarios de personas que cuestionaban que los cambios en su físico fueran producto del ejercicio y la alimentación. Ladera afirmó que, si se hubiese sometido a un procedimiento, lo habría contado de forma pública.

La reducción mamaria puede afectar la lactancia futura

La cirugía de reducción mamaria es un procedimiento que elimina parte del tejido mamario, la grasa y la piel para disminuir el tamaño del busto. Puede realizarse por razones estéticas o por molestias físicas asociadas con el peso de los senos, pero exige una valoración médica individual y una conversación detallada sobre riesgos, expectativas y planes de maternidad.

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La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos advierte que cualquier cirugía de busto, incluida una reducción, puede afectar la capacidad de amamantar. Por esa razón, el organismo recomienda que las personas que planean tener hijos y dar lactancia consideren esperar hasta completar esa etapa antes de someterse al procedimiento.

El procedimiento requiere una valoración médica sobre riesgos, expectativas y planes de maternidad - crédito @isabella.ladera/ Instagram

En el caso de mujeres que ya terminaron de amamantar, la entidad también señala que es recomendable esperar a que los tejidos mamarios se estabilicen antes de una cirugía estética. Ese tiempo permite evaluar los cambios que ocurren después del embarazo y la lactancia.

La creadora de contenido ha mostrado los cambios de su cuerpo tras el embarazo

Desde el nacimiento de Koa, Isabella Ladera ha utilizado sus redes para compartir aspectos de su experiencia como madre de dos hijos. Sus publicaciones han incluido imágenes de su recuperación, referencias al cuidado del bebé y contenidos sobre su regreso paulatino al ejercicio.

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La venezolana construyó una parte de su presencia digital alrededor de temas relacionados con actividad física, hábitos de bienestar y estilo de vida. Por esa razón, sus cambios físicos durante y después del embarazo han generado comentarios de seguidores, así como cuestionamientos de usuarios que siguen su contenido.

Isabella Ladera ha compartido detalles de su recuperación y de su experiencia como madre de dos hijos - crédito @isabella.ladera / Instagram

Algunas personas reaccionaron a las historias recientes con mensajes de apoyo, mientras que otras asociaron la decisión de una eventual reducción mamaria con las transformaciones corporales que pueden ocurrir durante la maternidad.