Esta ciudad del interior del Perú iniciará la modernización de su aeropuerto con una inversión de más de USD 200 millones

El plan asigna más de 30 millones de dólares a la terminal de pasajeros y 24 millones de dólares a un nuevo cerco perimétrico.

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El aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca inició obras de rehabilitación de pista y drenaje con una inversión de USD 200,93 millones, como parte de un plan de modernización que supera los USD 250 millones para el terminal aéreo de Puno. Los trabajos se desarrollan en el marco de la Adenda N.° 5 del contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia.

La primera fase comprende la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje, las calles de rodaje y la plataforma donde estacionan las aeronaves. También incluye sistemas de drenaje internos y externos para canalizar las aguas de lluvia hacia el río Coata, una obra que busca reducir riesgos operativos durante temporadas de precipitaciones intensas.

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El inicio de las obras fue acompañado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ProInversión, el Gobierno Regional de Puno y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionaria encargada de operar el terminal.

La intervención ocurre mientras el aeropuerto mantiene un horario restringido de funcionamiento, de 14:00 a 22:00 horas todos los días, vigente desde el 25 de octubre. El horario podría modificarse de acuerdo con el avance de los trabajos y las condiciones de seguridad operacional, según informó ProInversión.

La Adenda Número 5 habilita una inversión de 470 millones de dólares para modernizar cinco aeropuertos del sur peruano.

El drenaje busca responder a las lluvias en Puno

La modernización incorpora una red de drenaje que conducirá el agua acumulada fuera del terreno de la concesión. El objetivo es proteger la infraestructura aeroportuaria y reducir el impacto de las precipitaciones sobre las zonas aledañas.

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La obra cobra relevancia ante los pronósticos de lluvias sobre lo normal en distintas áreas del país y las alertas climáticas para la temporada 2026-2027. El proyecto también prevé reforzar las condiciones de operación del aeropuerto, cuya pista requiere una intervención integral para sostener la continuidad de los vuelos.

“Esta obra representa un paso para fortalecer la infraestructura aeroportuaria de Juliaca y responder a las necesidades que plantea el crecimiento de la conectividad aérea en la región”, señaló Alberto Huby, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú.

Además de la intervención en pista y drenaje, el proyecto contempla ampliar el terminal de pasajeros de 3.471 m² a 5.635 m², con una inversión superior a USD 30 millones. El plan también considera USD 24 millones para un nuevo cerco perimétrico, que incorporará iluminación y videovigilancia para reforzar la seguridad del aeropuerto.

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La terminal proyecta superar los 680 mil pasajeros y registrar hasta 16 vuelos diarios hacia Lima en 2026.

Las obras forman parte de un paquete para cinco aeropuertos del sur

La Adenda N.° 5, suscrita en marzo entre el MTC y Aeropuertos Andinos del Perú, habilitó inversiones superiores a USD 470 millones en los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Puerto Maldonado y Tacna. El acuerdo contempla la rehabilitación de pavimentos, ampliaciones y mejoras en terminales de pasajeros, drenajes y cercos perimétricos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estimó que estas intervenciones se ejecutarán entre 2026 y 2028 y beneficiarán a más de 3,6 millones de habitantes y cerca de 4,2 millones de pasajeros al año.

En Juliaca, el programa de obras tendrá una duración estimada de 20 meses. AAP informó que el aeropuerto pasó de atender 211 mil pasajeros en 2010 a más de 650 mil en 2025. La concesionaria proyecta superar los 680 mil usuarios este año, con entre 14 y 16 vuelos diarios en la ruta Juliaca-Lima-Juliaca.

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El terminal es uno de los principales puntos de conexión aérea de Puno y del sur del país. La ejecución de la nueva pista, el drenaje y las mejoras en el área de pasajeros buscarán sostener la operación mientras aumenta la demanda de vuelos en la región.