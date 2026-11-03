De proyectores a aulas interactivas: la demanda edtech gana terreno en Perú, pero la brecha de acceso persiste

Perú obtuvo 406 puntos en Ciencia, 390 en Lectura y 382 en Matemática en las evaluaciones de PISA 2025.

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Los resultados de PISA 2025 reabrieron la discusión sobre el papel de la tecnología en las escuelas peruanas, en un contexto donde la disponibilidad de dispositivos, la conectividad y la capacitación docente avanzan a ritmos distintos.

Perú obtuvo 406 puntos en Ciencia, 390 en Lectura y 382 en Matemática, con retrocesos en las dos últimas áreas frente a la evaluación de 2022.

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La brecha de aprendizaje no tiene una causa única. El desempeño de los estudiantes, según un análisis de Paperlux, está ligado a factores socioeconómicos, calidad de la enseñanza, infraestructura, acceso a materiales y gestión educativa.

En ese escenario, las herramientas digitales aparecen como un recurso que puede ampliar las posibilidades de enseñanza, aunque los estudios internacionales advierten que su sola presencia no garantiza mejoras.

Tener equipos no asegura que se usen para enseñar

El debate se extiende más allá de comprar computadoras, TV o proyectores. El desafío también consiste en determinar si esos equipos funcionan, si cuentan con conexión a internet y si los docentes pueden incorporarlos a sus clases.

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Un informe de Unesco, basado en PISA 2018, indicó que solo cerca del 10% de los estudiantes de 15 años de más de 50 sistemas educativos utilizaba dispositivos digitales por más de una hora semanal en las clases de Matemática y Ciencia.

El 28% de los estudiantes reportó distracciones con dispositivos electrónicos entre sus compañeros durante las clases de Ciencia.

El dato muestra que la presencia de tecnología no siempre se traduce en una integración sostenida en el aula. Luciano Lizana, CEO de Paperlux, sostuvo que muchos colegios ya cuentan con equipos que podrían tener un uso mayor.

“Muchas escuelas tienen algún computador, proyector o televisor, aunque sea antiguo. El desafío es aprovechar esos recursos y convertirlos en herramientas interactivas para la enseñanza”, afirmó en diálogo con Infobae.

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La conectividad y la formación docente condicionan la adopción

La infraestructura disponible marca diferencias entre escuelas. A escala global, el 40% de las primarias tiene conexión a internet; la proporción aumenta a 50% en secundaria baja y a 65% en secundaria alta.

Además, una de cada cuatro escuelas primarias carece de electricidad, según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023 de la Unesco. El documento también advierte que la formación docente sigue siendo una barrera para incorporar recursos digitales a las clases.

El 43% de los profesores de secundaria baja declaró que contaba con preparación para aplicar tecnología en sus clases tras su formación, según la OCDE.

En la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de 2018 (TALIS), de la OCDE, el 43% de los docentes de secundaria baja afirmó sentirse preparado para usar tecnología con fines pedagógicos después de su formación.

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“No basta con poner tecnología en el aula. Hay que aplicarla de forma correcta, con herramientas diseñadas para educación y con planes pedagógicos desarrollados”, señaló Lizana.

La experiencia peruana muestra los límites de entregar hardware

La evidencia disponible respalda esa cautela. La Unesco recordó que el programa One Laptop Per Child distribuyó más de 1 millón de laptops en Perú, pero no registró mejoras en los aprendizajes porque los equipos no se integraron de manera suficiente a las prácticas de enseñanza.

El uso de recursos digitales también exige criterios claros. PISA 2025 encontró que una utilización moderada de dispositivos para actividades académicas se asocia con mejores resultados en Ciencia en los países de la OCDE.

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Cerca del 10% de los alumnos de 15 años utilizó dispositivos digitales más de una hora semanal en Matemática y Ciencia, según la Unesco.

En cambio, el uso recreativo durante la jornada escolar por más de una hora diaria se relaciona con desempeños más bajos. El 28% de los estudiantes consultados afirmó que sus compañeros se distraían con dispositivos durante la mayoría o todas las clases de Ciencia.

Paperlux proyecta iniciar su expansión en colegios privados y realiza un piloto en la escuela Cipriani Jona, de Miraflores. Lizana reconoció que el sector público concentra una necesidad mayor, pero enfrenta procesos de adopción más complejos por las condiciones de infraestructura, presupuesto y gestión.

El dato

Paperlux, edtech chilena, eligió a Perú como su primer mercado de operación fuera de Chile y realiza un piloto en una escuela de Miraflores.

La empresa desarrolla dispositivos que convierten proyectores, televisores, monitores y computadoras en pantallas táctiles para aulas.

Según su CEO, está cerca de los 5.000 equipos desplegados en Chile, superó USD 1 millón en ventas acumuladas y realizó exportaciones a varios países.

La firma prevé comenzar con colegios privados y luego apuntar al sector público. Su meta de penetración en aulas peruanas varía entre 4% y 10%, según el comunicado y la entrevista.