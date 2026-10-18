Pesca industrial de anchoveta podría paralizarse por más de un año tras decisión de Produce

El Ministerio de la Producción (Produce) decidió no autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano durante 2026. La medida se adoptó luego de que una evaluación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) identificara condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables para la extracción de este recurso.
La suspensión busca proteger la reproducción de la especie y favorecer su recuperación ante la elevada presencia de ejemplares juveniles. Sin embargo, la decisión encendió las alertas en el sector industrial: la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtió que la actividad podría permanecer paralizada por más de un año, con consecuencias para los trabajadores y las empresas vinculadas a esta cadena productiva.
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¿Por qué Produce descartó una segunda temporada de pesca?
La decisión del ministerio se sustenta en los resultados de los estudios científicos realizados por Imarpe. Al 7 de octubre de 2026, la biomasa acústica de anchoveta se estimó en aproximadamente 5,12 millones de toneladas, un nivel inferior al registrado durante el verano de este año.
El volumen representa una disminución del 28% frente al verano de 2026 y se encuentra 23% por debajo del promedio histórico de las biomasas observadas durante los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025. Estas cifras reflejan un escenario que, según las autoridades, requiere precaución para evitar una mayor presión sobre la población de anchoveta.
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Entre los factores que influyeron en la decisión destaca la proporción de ejemplares juveniles detectados durante la evaluación. Estos representan el 79% de la población en número y el 65% en peso, una composición que refuerza la necesidad de limitar la extracción para proteger la renovación del recurso.
Condiciones del mar afectan la distribución de la anchoveta
Los estudios de Imarpe también identificaron cambios en las condiciones oceanográficas, con anomalías cálidas que modificaron la distribución de la anchoveta en el litoral. Como consecuencia, se observó una mayor concentración del recurso cerca de la costa, un desplazamiento hacia el sur y la presencia de cardúmenes a mayores profundidades.
A estas variaciones se suma una actividad reproductiva inferior a sus patrones históricos, pese a que todavía se registran episodios de desove entre Chimbote y Pisco. La combinación de estos factores llevó a las autoridades a descartar la apertura de una nueva temporada de extracción en la zona norte-centro.
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El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que la medida tiene como objetivo preservar la anchoveta y mantener las posibilidades de aprovechamiento pesquero en los próximos años. Para ello, Produce continuará con el seguimiento de la biomasa, la estructura de tallas y la actividad reproductiva, indicadores que permitirán evaluar la evolución de la especie.
SNP advierte que la paralización podría extenderse hasta 2027
La Sociedad Nacional de Pesquería manifestó que respeta las decisiones adoptadas sobre la base de evidencia científica, pero advirtió sobre las consecuencias económicas de suspender la segunda temporada de pesca. Según el gremio, la pesca industrial de anchoveta podría quedar paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027.
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La organización alertó que este escenario afectaría a miles de familias que dependen de la actividad pesquera y de los empleos generados a lo largo de la cadena productiva. La suspensión también plantea dificultades para las empresas y los armadores que necesitan mantener sus operaciones y afrontar sus obligaciones durante el periodo sin actividad.
Ante esta situación, la SNP solicitó al Gobierno evaluar propuestas destinadas a reducir el impacto de la medida. Entre sus planteamientos figuran acciones para sostener el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes y establecer medidas tributarias que brinden liquidez a las empresas.
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El gremio también propuso mecanismos de financiamiento para los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920, como parte de las alternativas para afrontar el periodo de paralización y preservar la continuidad de las actividades relacionadas con la pesca industrial.
Variabilidad climática añade incertidumbre al sector pesquero
La SNP recordó que el mar peruano está sujeto a una marcada variabilidad oceanográfica y que los fenómenos climáticos pueden alterar temporalmente la distribución de la anchoveta. La especie ha atravesado distintos ciclos de estas características, incluidos episodios de El Niño, que pueden modificar las condiciones en las que se desarrolla la actividad extractiva.
En este contexto, la evolución de la biomasa y de los indicadores reproductivos será determinante para evaluar las perspectivas de la pesquería. Mientras Produce mantiene el monitoreo científico del recurso, el sector industrial advierte sobre la necesidad de contar con medidas que permitan afrontar las consecuencias económicas y laborales de la suspensión.
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