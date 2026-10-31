Hallan 231 celulares robados en edificio multifamiliar de El Agustino: delincuentes los envolvían en papel aluminio para evitar el GPS

Algunos de los equipos recuperados son de alta gama y habrían sido obtenidos mediante asaltos con armas de fuego (Créditos: Latina)

Guardar

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió descubrir un inmueble utilizado como centro de acopio de teléfonos móviles robados en el distrito de El Agustino. Durante la intervención, los agentes encontraron 231 dispositivos, varios de alta gama, que habrían sido sustraídos mediante diferentes modalidades delictivas, incluidos asaltos con armas de fuego. Hasta el momento, catorce ciudadanos llegaron al lugar y reconocieron sus pertenencias.

El hallazgo se produjo en un edificio multifamiliar situado en una zona urbana de esta jurisdicción. Como parte del operativo, efectivos del grupo Terna de la Región Policial Lima intervinieron el inmueble tras realizar labores de seguimiento a una presunta organización criminal dedicada a reunir aparatos de procedencia ilícita, según información de Latina.

PUBLICIDAD

El general Víctor Meza, jefe de la Región Policial Lima Centro, explicó al medio que los investigadores habían identificado un departamento donde los involucrados almacenaban los artículos antes de trasladarlos hacia otros destinos. Según precisó, los objetos recuperados estarían relacionados con diferentes hechos delictivos y algunos habrían sido obtenidos mediante actos de violencia.

Catorce víctimas llegaron a un edificio de El Agustino y encontraron sus celulares entre los 231 equipos incautados por la Policía - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Catorce víctimas reconocieron sus celulares robados

Uno de los resultados más importantes del procedimiento fue la identificación de varios dispositivos por parte de sus legítimos propietarios. De acuerdo con el alto mando policial, catorce personas se acercaron hasta las inmediaciones del edificio y confirmaron que los teléfonos incautados les pertenecían.

Meza detalló que algunos agraviados denunciaron haber sufrido asaltos en los que los delincuentes emplearon armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Esta circunstancia evidencia la gravedad de los hechos vinculados con parte de los bienes recuperados.

PUBLICIDAD

Los efectivos también comenzaron a revisar determinados aparatos para establecer la identidad de sus usuarios. Mediante estas verificaciones, los detectives consiguieron comunicarse con algunos propietarios y solicitarles que acudieran al establecimiento para comprobar si sus pertenencias figuraban entre los objetos encontrados.

El jefe policial sostuvo que detrás de cada dispositivo existe un antecedente delictivo que deberá esclarecerse durante las diligencias. Por esa razón, las pesquisas buscarán determinar tanto la procedencia de los artículos como las circunstancias en las que fueron sustraídos.

Policía siguió los pasos de una banda hasta descubrir 231 celulares robados escondidos en un departamento de El Agustino - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Envolvían los equipos con papel aluminio para bloquear el GPS

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue el mecanismo artesanal utilizado para dificultar la localización de los teléfonos. Según explicó el general, los presuntos integrantes de esta organización empleaban papel aluminio y un material decorativo compuesto por varias capas de ese metal para cubrir los aparatos y sus respectivas cajas.

PUBLICIDAD

Este procedimiento tenía como finalidad impedir que los celulares establecieran conexiones inalámbricas y pudieran ser ubicados mediante sus sistemas de geolocalización. De esa manera, los involucrados buscaban reducir las posibilidades de rastreo antes de movilizar los bienes sustraídos.

La utilización de estos envoltorios habría permitido dificultar la detección de los artículos a través de las señales inalámbricas. Los agentes encontraron este sistema durante las diligencias efectuadas dentro del departamento intervenido.

Tres personas fueron detenidas durante el operativo

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional detuvo a tres ciudadanos peruanos: dos hombres y una mujer, quien se encuentra en estado de gestación. Los implicados quedaron bajo investigación para esclarecer qué funciones habrían desempeñado en las actividades relacionadas con el almacenamiento de los equipos.

PUBLICIDAD

El general Meza señaló que los intervenidos serían puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino por el presunto delito de receptación. Sin embargo, las diligencias también permitirán establecer si existen otras responsabilidades penales.

La autoridad evitó adelantar conclusiones sobre el grado de participación de cada detenido, debido a que el procedimiento recién había comenzado. Asimismo, indicó que las pesquisas permitirán determinar si otras personas integraban la presunta red dedicada a reunir y trasladar teléfonos de origen ilícito.

La recuperación de los 231 dispositivos representa un avance para los ciudadanos afectados por estos robos. No obstante, la identificación definitiva de los propietarios y la devolución de sus pertenencias dependerán de las verificaciones correspondientes. Mientras tanto, los agentes continuarán con el análisis de los aparatos y la recopilación de información para reconstruir la cadena delictiva.

PUBLICIDAD