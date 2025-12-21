Circulaba en moto eléctrica por la Panamericana Norte y un tráiler lo arrolló: la muerte fue inmediata

Un joven de 20 años que se desplazaba en una moto eléctrica falleció trágicamente tras ser arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte. Las autoridades investigan las causas del accidente mientras el conductor del vehículo pesado se encuentra detenido. - 24 Horas Noticias

La tarde del sábado 21 de diciembre de 2025, un grave accidente en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de San Martín de Porres, dejó como saldo la muerte inmediata de un joven de veinte años que se desplazaba en una moto eléctrica. El siniestro, ocurrido cerca del local de SENATI, provocó conmoción entre conductores y transeúntes que presenciaron el impacto, así como una fuerte congestión vehicular.

Tragedia instantánea: los hechos

Al parecer Moisés Jesús Trujillo Córdoba, la víctima, intentaba adelantar a un tráiler que transportaba un contenedor cuando perdió el control de su motocicleta. El joven terminó bajo las llantas del pesado vehículo y falleció de manera instantánea, según confirmaron efectivos de la Policía Nacional que acudieron de inmediato al lugar.

El accidente ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde y, pocos minutos después, familiares cercanos de la víctima llegaron a la zona tras ser alertados de la tragedia. Imágenes captadas por cámaras de 24 Horas Noticias mostraron la moto eléctrica varada sobre el asfalto y el cuerpo del joven entre los ejes del tráiler involucrado.

Personal de la división de investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional cercó el área para iniciar las diligencias periciales y esclarecer las causas exactas del accidente. El conductor del tráiler fue detenido como parte del protocolo de investigación y permanece bajo custodia policial, precisó el fiscal a cargo del caso.

Investigaciones y posibles hipótesis

En declaraciones a la prensa, el fiscal encargado de la investigación explicó que “se tiene al conductor del tráiler en calidad de detenido y se está realizando la verificación correspondiente. Por el momento, los documentos del vehículo están en regla. También se citará a las personas que resulten responsables, pero ello está en proceso de investigación”. Añadió que “el modo y circunstancias del accidente aún se están determinando, aunque, por la ubicación del cuerpo, se presume que la motocicleta estaba adelantando al tráiler”.

Adelantar entre vehículos de alto tonelaje, especialmente en zonas prohibidas, está prohibido por la normativa de tránsito vigente. Las primeras versiones apuntan a que la maniobra realizada por la víctima podría haber sido un factor determinante en el desenlace fatal, aunque las autoridades esperan la conclusión de los peritajes.

Las imágenes aéreas captadas poco después del siniestro por 24 Horas Noticias mostraron el severo congestionamiento generado en la Panamericana Norte. La acumulación de vehículos se extendió por varios kilómetros, desde San Martín de Porres hasta el centro de Lima, complicando la circulación en horas punta. La Policía Nacional dispuso el uso de grúas para retirar la motocicleta y normalizar el tránsito.

Impacto y pedidos de mayor seguridad

El trágico fallecimiento de Moisés Jesús Trujillo Córdoba generó un visible impacto entre sus familiares y la comunidad, que cuestiona la seguridad de los motociclistas en vías rápidas como la Panamericana Norte. El fiscal recordó la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar maniobras temerarias entre vehículos pesados y tráfico denso, subrayando la responsabilidad compartida de motociclistas y conductores de carga en prevenir nuevos accidentes.