Perú se prepara para el Fenómeno El Niño: los mapas digitales hechos por inteligencia artificial que facilitarían su trabajo

El Niño Costero de magnitud extraordinaria eleva el riesgo de lluvias de hasta 80 y 100 milímetros por día en la costa norte de Perú durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Perú enfrenta una temporada que los especialistas consideran decisiva para la gestión de riesgos climáticos. El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anticipa que El Niño Costero podría alcanzar en los próximos meses una magnitud extraordinaria, mientras el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcula que más de 9,3 millones de peruanos viven en zonas expuestas a lluvias, huaicos e inundaciones. Ante ese panorama, la tecnología de Amazon Web Services (AWS) se consolida como una herramienta concreta para que las organizaciones humanitarias puedan preparar, responder y recuperarse con mayor eficacia frente a los desastres.

El problema de fondo es, sin embargo, menos visible: durante años, las comunidades con mayor vulnerabilidad simplemente no figuraron en los mapas digitales. Sin vías registradas, sin edificaciones identificadas y sin infraestructura visible en los sistemas de georreferenciación, la coordinación de tareas de rescate y asistencia se volvía casi inviable en el momento exacto en que la emergencia golpeaba. Hoy, gracias a la combinación de inteligencia artificial y computación en la nube, esa realidad empieza a modificarse con celeridad en distintas regiones del planeta.

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El incremento del caudal de los ríos y la actividad pesquera marcan el litoral peruano durante la alerta emitida por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De días a horas, el nuevo tiempo de respuesta ante los desastres

Organizaciones humanitarias como Help.NGO, que ha desplegado operaciones en Perú y ha respondido a emergencias que incluyen huracanes en México, incendios en la Amazonía, el terremoto de Turquía y la guerra en Ucrania, utilizan drones para capturar imágenes aéreas de las zonas afectadas en el instante en que la infraestructura queda dañada, las comunicaciones se interrumpen y las carreteras desaparecen bajo el agua o el lodo. El desafío mayor, señalan sus equipos, no radica en tomar esas imágenes, sino en procesarlas con la rapidez que exige una emergencia activa.

la tecnología de AWS, que incluye capacidad de cómputo local a través de AWS Outposts y redes privadas 4G y 5G, resulta posible cargar y analizar terabytes de imágenes captadas por drones directamente en el terreno, incluso en zonas donde la conectividad es limitada o inexistente. El proceso convierte datos sin procesar en un panorama claro de la situación en cuestión de horas, un plazo que antes se extendía por días. La cartografía de crisis asistida por inteligencia artificial analiza el terreno, identifica edificios, caminos e infraestructura crítica, evalúa el impacto y emite alertas tempranas, lo que permite a los equipos de primera respuesta pasar de una reacción basada en conjeturas a una actuación sustentada en datos verificables.

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Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

Cómo la tecnología potencia el conocimiento local

“El Perú tiene por delante una oportunidad valiosa: sabemos que El Niño llegará, y todavía estamos a tiempo de prepararnos mejor que nunca. La tecnología no reemplaza a las personas; las potencia. Cuando ponemos la inteligencia artificial y la nube de AWS al servicio de quienes conocen el terreno, los equipos de primera respuesta y las propias comunidades, el resultado se mide en vidas protegidas. Por eso trabajamos junto a organizaciones como Help.NGO: para que la tecnología llegue donde más se necesita, y para que ninguna comunidad quede invisible cuando más importa. Ese es nuestro compromiso”, afirmó Karla Wong, líder de sector público y educación de AWS para América Latina y el Caribe.

La experiencia internacional confirma que la tecnología rinde más cuando se combina con el conocimiento de quienes habitan el territorio. El Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT), creado en 2010 tras el terremoto de Haití —cuando la ayuda internacional descubrió que no existían mapas actualizados de la zona afectada—, ha apoyado desde entonces más de 170 intervenciones ante desastres en distintas partes del mundo. Su plataforma HOT Tasking Manager, que funciona sobre la nube de AWS, genera con rapidez datos geoespaciales gracias al trabajo de una red global de cartógrafos voluntarios.

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Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mapas construidos con las comunidades, no solamente para ellas

En lugares como Sierra Leona, donde la altísima densidad de asentamientos complica el mapeo tradicional, son los propios vecinos quienes identifican la infraestructura crítica, incluidos los hospitales, para que los mapas reflejen con precisión la realidad del territorio. Capacitar a la población local para mapear su propio entorno no solo cubre un vacío de datos existente: construye una capacidad técnica que permanece disponible para esta temporada de lluvias y para las siguientes que lleguen.

Así, la elaboración de mapas deja de ser una tarea que se ejecuta de manera externa a las comunidades y pasa a convertirse en un proceso compartido con ellas. Esta lógica colaborativa, replicada en distintos contextos de riesgo, explica por qué los mapas resultantes tienden a reflejar con mayor fidelidad las necesidades reales de cada territorio, un factor determinante cuando los equipos de emergencia deben decidir en minutos hacia dónde dirigir los recursos disponibles.

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Personal técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional evalúa mapas de riesgo y reportes meteorológicos ante el impacto del fenómeno de El Niño en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo económico de la inacción frente a El Niño

La cartografía de crisis representa apenas un ejemplo de una transformación de mayor alcance. A medida que las crisis humanitarias crecen en escala y frecuencia alrededor del mundo, los cálculos económicos refuerzan la urgencia de actuar con anticipación: se estima que El Niño podría costarle al país hasta 16.000 millones de soles entre 2026 y 2027. Frente a esa cifra, la colaboración entre proveedores de tecnología, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, comunidades locales y equipos de primera respuesta se vuelve cada vez más decisiva para contener el impacto humano y económico de los desastres.

A través de iniciativas como el programa “Now Go Build CTO Fellowship”, AWS acompaña a organizaciones sin fines de lucro y de impacto social —entre ellas Help.NGO y el Equipo Humanitario de OpenStreetMap— con formación técnica, conocimiento en la nube y tutoría orientada a construir resiliencia frente a los grandes desafíos climáticos de la actualidad. El objetivo compartido por estas organizaciones es que ninguna comunidad quede fuera del mapa ni fuera del alcance de la ayuda humanitaria cuando cada segundo cuenta para salvar vidas.

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