Laura Bozzo y los lujos que marcaron su vida en México: penthouse de US$6 millones, ropa exclusiva y camioneta blindada

Ernesto Buitrón habló sobre los ingresos que Laura Bozzo habría obtenido en Televisa y TV Azteca y recordó las propiedades y gastos que asociaba con su etapa de mayor bonanza. Magaly Medina también recordó que la presentadora había hablado públicamente de problemas financieros. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Laura Bozzo llegó a convertirse en una de las figuras mejor pagadas de la televisión mexicana durante su etapa de mayor éxito. Sus contratos con Televisa y TV Azteca, las propiedades en zonas exclusivas, las prendas de diseñadores y los artículos de lujo formaron parte de la vida que construyó gracias a su carrera televisiva.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista mexicano Ernesto Buitrón, buena parte de ese dinero terminó desapareciendo entre gastos excesivos y una administración financiera que no habría previsto las dificultades que enfrentaría después.

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En una entrevista con Magaly Medina, emitida el 21 de octubre en Magaly TV La Firme, Buitrón recordó cómo vivía la conductora peruana en México y reveló detalles de las propiedades y los artículos exclusivos que, según su testimonio, formaban parte de su día a día. El periodista aseguró que llegó a entrevistarla en uno de los penthouses donde residía y describió una vivienda con vista al Castillo de Chapultepec, además de una camioneta blindada y compras en boutiques de lujo.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando ella hizo Laura en América, en Televisa, ella era una de las diez personas que más dinero ganaban en el país con las exclusividades que daba Televisa”, afirmó Buitrón al recordar la etapa en la que la presentadora recibía importantes ingresos por su trabajo en televisión.

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El comunicador sostuvo que la conductora también consiguió un contrato importante cuando pasó a TV Azteca, la segunda cadena televisiva más importante de México, según su descripción. Esa etapa le habría permitido mantener un estilo de vida de alto costo, con propiedades y compras que llamaban la atención incluso en los círculos de mayor poder adquisitivo.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

El penthouse de Laura Bozzo que habría costado hasta US$6 millones

Uno de los detalles más llamativos que compartió Ernesto Buitrón fue el valor de la vivienda en la que, según dijo, residía Laura Bozzo durante sus años de mayor prosperidad. El periodista contó que se encontraba en Polanco, la zona de Ciudad de México donde la conductora habría vivido en uno de los penthouses más exclusivos.

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“Yo me encuentro ahorita en la zona de Polanco. Ella vivía aquí en una de las zonas más caras del país, en uno de los penthouses que probablemente costaba unos cinco o seis millones de dólares”, relató durante la conversación con Magaly Medina.

En exclusiva, Laura Bozzo dejó que Infobae México viera su armario (Foto: Juan Vicente Manrique)

Buitrón precisó que Laura no necesariamente era propietaria de ese inmueble, pues explicó que lo alquilaba por una suma mensual elevada. “Ella lo rentaba por cerca de unos, ¿qué te gusta? Más o menos, quince mil dólares al mes”, señaló el periodista.

Hace unas semanas, Bozzo recibió a Infobae en su departamento en la capital mexicana (Foto: Infobae, Juan Vicente Manrique)

La cifra equivale a un alquiler de aproximadamente US$180.000 al año, si se mantuviera durante doce meses al mismo precio. Sin embargo, ese cálculo es una proyección matemática basada en el monto mencionado por Buitrón y no confirma cuánto tiempo habría ocupado la vivienda ni cuánto dinero pagó efectivamente durante toda su estancia.

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El comunicador aseguró que llegó a conocer el inmueble de primera mano porque entrevistó a la conductora en ese lugar. Al recordar sus características, agregó que el penthouse tenía una vista privilegiada. “Era un penthouse que tenía vista al Castillo de Chapultepec”, afirmó, ante la sorpresa de Magaly Medina, quien respondió: “Ah, ¿sí?”.

Daños en un club náutico tras el paso del huracán Otis en Acapulco, México, el sábado 28 de octubre de 2023. (AP Foto/Félix Márquez/ Instagram/Laura Bozzo)

Laura Bozzo y la boutique francesa que cerraban para sus compras

Los gastos de Laura Bozzo no se habrían limitado a las propiedades. Ernesto Buitrón también recordó las compras de lujo que, según su testimonio, realizaba la conductora en una boutique de una marca francesa.“Y a ella le cerraban esta marca francesa que tiene una C, le cerraban la boutique para que ella llevara”, relató el periodista.

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Aunque no pronunció el nombre completo de la marca, describió una práctica que reflejaría el nivel de exclusividad con el que, según él, se atendía a la presentadora. Buitrón aseguró que las compras podían alcanzar montos muy elevados y ofreció una cifra para ilustrar el volumen de dinero que gastaba. “Ella llegó a salir de esa boutique de la marca francesa con cerca de dos millones de pesos”, afirmó.

Buitrón también describió la colección de ropa de la presentadora como una de las más exclusivas del país. Según explicó, una parte importante de esas prendas se habría perdido después del paso de un huracán por Acapulco, donde Laura tenía un penthouse.

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“Ella tiene una de las colecciones de ropa más exclusivas del país, que gran parte también la perdió con el huracán cuando cayó en su penthouse de Acapulco”, aseguró.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

La camioneta blindada y los relojes de oro de 18 K

Otro de los detalles que Ernesto Buitrón recordó fue el vehículo que utilizaba Laura Bozzo durante esa etapa de su vida. Según contó, la presentadora tenía chofer y se movilizaba en una camioneta blindada de una marca reconocida.

“Ella manejaba, tenía su chofer con una de las camionetas blindadas más exclusivas en ese momento, de una marca también muy importante”, relató. El periodista no identificó la marca ni el modelo del vehículo, pero lo mencionó como parte de la imagen de poder y exclusividad que, según su apreciación, proyectaba la conductora.

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“Y era una mujer que se ostentaba con mucho poder”, agregó Buitrón. La descripción no terminó en el vehículo. El comunicador también recordó los accesorios que veía utilizar a Bozzo y destacó los relojes de lujo que, según su versión, formaban parte de su colección.

“Pero justo lo que todo mundo sabemos es que todo ese dinero se evaporó en ropa, en ropa de marca francesa y en gastar en muchas cosas excesivas, porque tú la llegabas a ver con estos relojes de ediciones limitadas de oro de dieciocho quilates”, sostuvo.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

El penthouse de Acapulco que Laura Bozzo habría intercambiado

Ernesto Buitrón también contó lo que, según su relato, ocurrió con el penthouse que Laura Bozzo tenía en Acapulco. El periodista explicó que la conductora vivía en la parte más alta de una torre, pero que con el tiempo comenzaron a acumularse los gastos asociados a la propiedad.

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“Todas estas cosas se fueron diluyendo, incluso su penthouse de Acapulco. Ella vivía en la parte más alta de esa torre, pero se le empezaron a acumular los gastos”, contó.

Según Buitrón, un empresario que residía unos pisos más abajo le propuso intercambiar las viviendas. La operación habría permitido que Laura se quedara con otro departamento y que el empresario asumiera los gastos pendientes vinculados con la propiedad de mayor altura.

“Y lo que hizo un empresario que vivía unos pisos abajo es decirle: ‘Mira, yo te cambio el penthouse que tengo, que es más abajo, tú me das el más alto de la torre que tienes, yo cubro esos gastos y tú te sigues quedando con, pues con una propiedad’”, relató.

El periodista explicó que, de acuerdo con esa versión, el acuerdo permitió cambiar el inmueble de Laura por otro y resolver los adeudos pendientes que se habían acumulado. “Que fue lo que hizo, que de hecho Laura intercambió a cambio de un departamento y la cantidad que faltaba de los adeudos”, agregó durante la entrevista.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Ernesto Buitrón asegura que Laura Bozzo no previó las dificultades económicas

Para el periodista mexicano, la historia de los lujos de Laura Bozzo también está relacionada con la forma en que habría manejado su carrera y sus ingresos. Buitrón sostuvo que la presentadora atravesó una etapa de importantes ganancias, pero que posteriormente dejó de recibir las exclusividades televisivas que habían marcado sus mejores años.

“Y entonces, tienes toda la razón, ella no previó esto. Y obviamente, después de ese contrato de Azteca viene una debacle de su carrera en la que, pues obviamente también no tenía los trabajos que tenía”, explicó.

El comunicador señaló que Televisa dejó de otorgar exclusividades y que Laura comenzó a participar en distintos realities. Aunque esos formatos podían ofrecerle remuneraciones atractivas, consideró que no representaban necesariamente el mismo nivel de ingresos que había alcanzado en el pasado.

“Televisa dejó de dar exclusividades y ella, pues, iba de reality en reality, que son muy bien pagados, pero al nivel que ella tenía”, manifestó.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

“Laura no tenía un mánager”: la explicación de Buitrón sobre sus finanzas

Al final de la conversación, Ernesto Buitrón ofreció otra explicación sobre las dificultades económicas de la presentadora. El periodista sostuvo que, a su juicio, Laura no habría contado con una persona encargada de administrar su carrera y orientarla sobre el manejo de sus ingresos.

“Sí, sí, sí. La verdad es que a Laura la robaron mucho”, afirmó. A continuación, explicó cómo consideraba que la conductora había gestionado sus negociaciones profesionales durante su etapa en México.

“Yo creo que el problema de Laura, y yo creo que hay que ser muy claros, es que llevó una carrera, ella manejando la carrera, ¿sabes? Ella no tenía, por lo menos aquí en México, no tenía un mánager que fuera el que le ayudara a administrar, a mover. Todas las negociaciones eran Laura directo”, sostuvo.

Buitrón consideró que, cuando una figura alcanza un nivel elevado de fama e ingresos, resulta importante contar con personas que ayuden a planificar los gastos y prever las dificultades que puedan aparecer más adelante.

“Y en ese inter, pues obviamente, de repente cuando tienes tanta fama y tanto poder, sí tienes que rodearte de gente que te ayude a prever este tipo de cosas, que te diga: ‘¿Sabes qué? Estás gastando mucho en esto, ahorra en esto’”, concluyó.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.