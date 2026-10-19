Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 19 de octubre

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 3,86 soles, lo que representa un incremento del 0,62% respecto al precio previo de 3,84 soles, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,59%, aunque en términos interanuales presenta una disminución del -2,48%.
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