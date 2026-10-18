Perú

Minería ilegal en Madre de Dios: PNP destruye equipos y campamentos valorizados en más de S/ 1,3 millones

El operativo se ejecutó en el sector Balata, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental

Un hombre con uniforme de camuflaje de espaldas frente a un campamento en llamas con postes de madera y lonas negras en un área arenosa.
El Mininter anunció que continuará con las acciones de interdicción para fortalecer la presencia estatal en las zonas afectadas. (Foto: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe a la capacidad logística de la minería ilegal en la región Madre de Dios, al destruir bienes, equipos e infraestructura valorizados en más de S/ 1,3 millones. La intervención se ejecutó el 17 de octubre en el sector Balata, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, según informó la agencia Andina.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la PNP, con el apoyo de otras unidades especializadas de la institución. Entre los bienes inutilizados figuran seis balsas tracas, cinco motores sumergidos, seis tolvas, tres pozas y un motor adicional, equipos que formaban parte de la infraestructura utilizada para la extracción ilegal de oro en la zona.

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Poza de agua marrón entre montículos de arena cortados, con una plataforma de madera, barriles y tuberías.
Una estructura flotante con bidones sostiene sistemas de bombeo y tuberías en una poza de agua rodeada por taludes de arena excavados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos y vehículos destruidos

La intervención también permitió neutralizar 650 galones de combustible diésel y 15 campamentos que servían de soporte logístico para la actividad ilícita. Según el reporte de Andina, entre los bienes hallados se contabilizaron además un generador eléctrico, una antena satelital, dos congeladoras, 15 motocicletas lineales y un motocarguero, sumados a otros enseres encontrados durante el operativo.

La destrucción de esta infraestructura busca limitar la capacidad operativa de las redes dedicadas a la minería ilegal en la región amazónica, una actividad que afecta de forma directa los ecosistemas de la zona. El valor total de los bienes destruidos superó el S/ 1,3 millones, de acuerdo con la cifra difundida por la agencia estatal.

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Hombre de espaldas con ropa de camuflaje y sombrero frente a una fosa de tierra con agua turbia, mangueras y una balsa con motor.
Un agente con vestimenta de camuflaje observa una fosa excavada que contiene una balsa artesanal con equipo de bombeo sobre agua turbia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía y Sernanp participaron de la diligencia

En el operativo también intervinieron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), encargados de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales durante la destrucción de los bienes.

La acción se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para combatir el crimen organizado vinculado a la minería ilegal. Según el reporte de Andina, el objetivo de este tipo de intervenciones es “anticiparse al crimen, debilitar su capacidad logística y recuperar el control territorial”, mediante operaciones focalizadas que afectan los recursos utilizados para sostener actividades ilegales.

El Mininter, a través de la PNP y en coordinación con las autoridades competentes, informó que continuará con la ejecución de acciones de interdicción contra la minería ilegal en distintas zonas del país. La entidad busca fortalecer la presencia estatal en las áreas afectadas por esta actividad, que ha generado un impacto ambiental sostenido en regiones como Madre de Dios durante los últimos años.

Un hombre con uniforme en un cobertizo de lonas con baldes de plástico, ollas de cocina, barriles y suelo de tierra.
Un hombre con uniforme de camuflaje y sombrero ajusta su equipo dentro de una estructura rústica cubierta con lonas de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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