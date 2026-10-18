Golazo de Andy Polo tras certero cabezazo en Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Andy Polo dejó su nombre bien firmado en el marcador del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético , disputado este domingo 18 de octubre por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El carrilero ‘crema’ apareció en el área rival para conectar un certero cabezazo y ampliar la ventaja del conjunto ‘merengue’ en el estadio Mansiche de Trujillo.

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