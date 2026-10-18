Tumbes bajo alerta por torbellinos de viento tras temperaturas de hasta 34 °C

Tumbes registra torbellinos.

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Las altas temperaturas que llegaron a 34 °C en Tumbes coincidieron con la aparición de pequeños torbellinos de viento en sectores habitados del departamento. El calentamiento del suelo favoreció la formación de estas columnas de aire, que avanzaron de forma repentina y alertaron a vecinos por la posibilidad de que desprendieran objetos o coberturas ligeras.

Hasta ahora, los reportes oficiales no registraron personas heridas ni daños personales por los torbellinos observados durante el episodio de temperaturas elevadas locales.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene un aviso por temperaturas diurnas elevadas en la costa y la sierra, vigente entre el 17 y el 19 de octubre. Para la costa norte, el organismo prevé valores de hasta 36 °C, además de escasa nubosidad cerca del mediodía, radiación ultravioleta elevada y ráfagas de viento.

Tumbes figura entre las provincias incluidas en esa alerta meteorológica junto con Contralmirante Villar y Zarumilla, según el pronóstico oficial vigente actual.

Tumbes registra torbellinos.

Calor del suelo favorece la formación de remolinos de aire

Los especialistas explican que el aire situado sobre una superficie con alta temperatura se calienta, pierde densidad y asciende. Si encuentra variaciones de viento, puede adoptar un movimiento giratorio y formar vórtices breves cerca del suelo.

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Esos remolinos no equivalen necesariamente a un tornado, aunque su paso puede levantar polvo, residuos, calaminas u otros materiales que no estén fijados. En zonas urbanas y rurales, la principal prevención consiste en revisar techos, coberturas y estructuras temporales también antes de los periodos de mayor radiación solar diaria.

El escenario coincide con condiciones cálidas que, según el Senamhi, persistirán en la costa peruana hasta el 31 de octubre. El pronóstico para Piura y Tumbes ubica las temperaturas máximas entre 32 °C y 38 °C, mientras las mínimas pueden oscilar entre 22 °C y 25 °C.

El organismo asocia este comportamiento con condiciones atmosféricas y oceánicas vinculadas al actual evento El Niño costero en el norte del país durante este periodo de vigilancia meteorológica.

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El aumento previsto no implica que los torbellinos se repitan en todos los distritos, pero mantiene condiciones que facilitan corrientes ascendentes y ráfagas. La escasa cobertura de nubes durante las horas centrales permite mayor incidencia solar sobre el terreno.

Más tarde, la nubosidad puede aumentar y en algunos puntos de la costa norte podrían presentarse lluvias dispersas, de acuerdo con el reporte oficial difundido para la segunda quincena de octubre. También se esperan ráfagas en diversos sectores costeros del país.

Autoridades piden asegurar techos y objetos expuestos al viento

Las autoridades recomendaron asegurar calaminas, toldos, letreros y otras piezas expuestas al viento. También pidieron evitar permanecer cerca de estructuras inestables cuando se presenten remolinos y atender los avisos meteorológicos oficiales.

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La medida apunta a reducir riesgos por la caída o el desplazamiento de elementos sueltos. Las familias pueden identificar puntos vulnerables en sus viviendas antes de las horas de mayor calor y corregir fijaciones deficientes en techos, patios y áreas de acceso común antes del pico térmico diario previsto.

El monitoreo continuará durante el periodo de vigencia del aviso. Senamhi recomendó consultar sus pronósticos y comunicados ante cambios en las condiciones del tiempo. El seguimiento incluye la evolución de las temperaturas, la radiación ultravioleta y los vientos en la costa.